РФ с 2022 года пытается выкупить вертолетные двигатели, которые ранее экспортировала – WSJ

Россия с 2022 года предлагала правительствам нескольких стран вернуть ей комплектующие для военных вертолетов, которые она ранее в эти страны экспортировала. С такой просьбой Кремль обращался к Пакистану, Египту, Беларуси и Бразилии, пишет The Wall Street Journal.

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Издание ссылается на три собственных источника, которые утверждают, что в апреле 2022 года делегация РФ приезжала в Египет, чтобы убедить президента страны вернуть ранее купленные 150 двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17. Взамен Россия предлагала простить Египту задолженность за поставки оружия, начать льготные поставки пшеницы и разместить в стране военных советников РФ. По данным издания, Египет согласился пойти навстречу просьбам Кремля, приняв меры, чтобы об этом не узнали в США.

В августе 2023 года издание также сообщало, что Египет планировал отправить в Россию ракеты, но отказался от этого под давлением США.

Источники WSJ утверждают, что с аналогичными просьбами Россия обращалась к Пакистану, Бразилии и Беларуси.

У Пакистана Кремль просил вернуть четыре двигателя от вертолетов Ми-35М, у Беларуси – шесть двигателей для Ми-26, а у Бразилии — 12 двигателей от Ми-35М (в МИД Бразилии изданию сообщили, что предложение РФ было отклонено).

Как считает издание, Россия была вынуждена заняться выкупом вооружений у своих партнеров из-за наступления ВСУ.

Источники издания также считают, что Россия была вынуждена направить на войну против Украины какую-то часть оружия, которое готовилось на экспорт в Индию и Армению.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.

16 августа сообщалось, что Вашингтон на косвенных переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам.

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

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