США вимагають від Венесуели розірвати відносини з Росією та Китаєм – ABC News

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schartz)

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від тимчасового уряду Венесуели розірвати економічні зв’язки з Росією та Китаєм, перш ніж країні дозволять видобувати більше нафти. Про це повідомило ABC News з посиланням на три джерела, обізнані з планами адміністрації.

За словами співрозмовників, окрім цього, серед вимог Білого дому — припинення співпраці з Іраном і Кубою. Також Каракас має погодитися на виключне партнерство зі США у сфері видобутку нафти та надавати пріоритет американській стороні під час продажу важкої сирої нафти.

Держсекретар Марко Рубіо під час закритого брифінгу заявив, що США мають дієвий важіль впливу на Венесуелу, зазначив один із співрозмовників. Наразі нафтові танкери країни повністю заповнені, але продати цю нафту без дозволу неможливо. За оцінками Вашингтона, у Каракаса залишилося всього кілька тижнів до повного фінансового краху.

Високопосадовець Білого дому зазначив, що Трамп планує "максимально впливати" на нинішню владу Венесуели. Мета США – змусити Каракас співпрацювати у зупиненні нелегальної міграції, боротьбі з наркотрафіком та відновленні нафтової галузі в інтересах венесуельців.

Сенатор Роджер Вікер заявив, що Венесуела більше не може перекачувати нові обсяги сирої нафти, оскільки "нікуди її зберігати і нікуди відправляти". Танкери повністю заповнені та чекають на можливість переміщення і продажу на відкритому ринку.