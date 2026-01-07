США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем – ABC News

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schartz)

Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного правительства Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией и Китаем, прежде чем стране позволят добывать больше нефти. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на три источника, знакомые с планами администрации.

По словам собеседников, кроме этого среди требований Белого дома – прекращение сотрудничества и с Ираном и Кубой. Также Каракас должен согласиться на исключительное партнерство с США в сфере добычи нефти и предоставлять приоритет американской стороне при продаже тяжелой сырой нефти.

Госсекретарь Марко Рубио во время закрытого брифинга заявил, что США имеют действенный рычаг влияния на Венесуэлу, отметил один из собеседников. Сейчас нефтяные танкеры страны полностью заполнены, но продать эту нефть без разрешения невозможно. По оценкам Вашингтона, у Каракаса осталось всего несколько недель до полного финансового краха.

Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что Трамп планирует "максимально влиять" на нынешнюю власть Венесуэлы. Цель США – заставить Каракас сотрудничать в остановке нелегальной миграции, борьбе с наркотрафиком и восстановлении нефтяной отрасли в интересах венесуэльцев.

Сенатор Роджер Викер заявил, что Венесуэла больше не может перекачивать новые объемы сырой нефти, поскольку "негде ее хранить и некуда отправлять". Танкеры полностью заполнены и ждут возможности перемещения и продажи на открытом рынке.