США захопили ще один венесуельський танкер, що перевозив нафту. Це шостий за останні тижні – відео

Це вже шосте судно, захоплене США за останні тижні

Нафтовий танкер (Фото: ЕРА)

США захопили ще один венесуельський танкер "Вероніка", який перевозив нафту. Про це повідомило Південне командування Сполучених Штатів.

Судно затримали морські піхотинці та моряки США, які діяли з авіаносця USS Gerald R. Ford. Операція відбулася вночі 15 січня 2026 року.

"Вероніка" – це останній танкер, який діє всупереч встановленій президентом Трампом блокаді для суден, що знаходяться під санкціями, у Карибському басейні", – йдеться в повідомленні.

Південне командування додало, що надалі з Венесуели буде вивозитися лише нафта, що постачається "належним чином та законно".

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026