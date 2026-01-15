США захопили ще один венесуельський танкер, що перевозив нафту. Це шостий за останні тижні – відео
США захопили ще один венесуельський танкер "Вероніка", який перевозив нафту. Про це повідомило Південне командування Сполучених Штатів.
Судно затримали морські піхотинці та моряки США, які діяли з авіаносця USS Gerald R. Ford. Операція відбулася вночі 15 січня 2026 року.
"Вероніка" – це останній танкер, який діє всупереч встановленій президентом Трампом блокаді для суден, що знаходяться під санкціями, у Карибському басейні", – йдеться в повідомленні.
Південне командування додало, що надалі з Венесуели буде вивозитися лише нафта, що постачається "належним чином та законно".
Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026
In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3
- 17 грудня 2025 року США запровадили повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з її портів.
- За декілька тижнів США атакували шість венесуельських танкерів. Перше венесуельське судно було захоплено США 21 грудня. Того ж дня стало відомо про другий захоплений танкер, наступне захоплення двох танкерів відбулось 7 січня. Ще один танкер був атакований 9 січня.
