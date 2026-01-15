США захватило еще один венесуэльский танкер, перевозивший нефть. Это уже шестой – видео

Это уже шестое судно, захваченное США за последние недели

Нефтяной танкер (Фото: ЕРА)

США захватили еще один венесуэльский танкер "Вероника", который перевозил нефть. Об этом сообщило Южное командование Соединенных Штатов.

Судно задержали морские пехотинцы и моряки США, которые действовали с авианосца USS Gerald R. Ford. Операция состоялась ночью 15 января 2026 года.

"Вероника" – это последний танкер, который действует вопреки установленной президентом Трампом блокаде для судов, находящихся под санкциями, в Карибском бассейне", – говорится в сообщении.

Южное командование добавило, что в дальнейшем из Венесуэлы будет вывозиться только нефть, поставляемая "должным образом и законно".

Через #OpSouthernSpearвоенное министерство непоколебимо в своей миссии по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии в партнерстве с @USCG через @DHSgov и @TheJusticeDept.



В очередной предрассветной акции морские пехотинцы и моряки из объединенной оперативно-тактической группы "Южное копье",.. pic.twitter.com/brxO9xXUuu3 - Южное командование США (@Southcom) 15 января 2026 г