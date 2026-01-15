США захватило еще один венесуэльский танкер, перевозивший нефть. Это уже шестой – видео
Нефтяной танкер (Фото: ЕРА)

США захватили еще один венесуэльский танкер "Вероника", который перевозил нефть. Об этом сообщило Южное командование Соединенных Штатов.

Судно задержали морские пехотинцы и моряки США, которые действовали с авианосца USS Gerald R. Ford. Операция состоялась ночью 15 января 2026 года.

"Вероника" – это последний танкер, который действует вопреки установленной президентом Трампом блокаде для судов, находящихся под санкциями, в Карибском бассейне", – говорится в сообщении.

Южное командование добавило, что в дальнейшем из Венесуэлы будет вывозиться только нефть, поставляемая "должным образом и законно".

  • 17 декабря 2025 года США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
  • За несколько недель США атаковали шесть венесуэльских танкеров. Первое венесуэльское судно было захвачено США 21 декабря. В тот же день стало известно о втором захваченном танкере, последующий захват двух танкеров состоялся 7 января. Еще один танкер был атакованный 9 января.
