США захватило еще один венесуэльский танкер, перевозивший нефть. Это уже шестой – видео
США захватили еще один венесуэльский танкер "Вероника", который перевозил нефть. Об этом сообщило Южное командование Соединенных Штатов.
Судно задержали морские пехотинцы и моряки США, которые действовали с авианосца USS Gerald R. Ford. Операция состоялась ночью 15 января 2026 года.
"Вероника" – это последний танкер, который действует вопреки установленной президентом Трампом блокаде для судов, находящихся под санкциями, в Карибском бассейне", – говорится в сообщении.
Южное командование добавило, что в дальнейшем из Венесуэлы будет вывозиться только нефть, поставляемая "должным образом и законно".
Через #OpSouthernSpearвоенное министерство непоколебимо в своей миссии по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии в партнерстве с @USCG через @DHSgov и @TheJusticeDept.- Южное командование США (@Southcom) 15 января 2026 г
В очередной предрассветной акции морские пехотинцы и моряки из объединенной оперативно-тактической группы "Южное копье",.. pic.twitter.com/brxO9xXUuu3
- 17 декабря 2025 года США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
- За несколько недель США атаковали шесть венесуэльских танкеров. Первое венесуэльское судно было захвачено США 21 декабря. В тот же день стало известно о втором захваченном танкере, последующий захват двух танкеров состоялся 7 января. Еще один танкер был атакованный 9 января.
Комментарии (0)