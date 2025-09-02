Стубб заявив, що Фінляндія перемогла у війні з СРСР, адже зберегла свою незалежність

Про події 1944 року президент Фінляндії згадував під час зустрічі з Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні

Александр Стубб (Фото: Jussi Eskola/EPA)

Фінляндія здобула перемогу у війні з Радянським Союзом, адже зберегла свою незалежність, заявив президент країни Александр Стубб. Таку думку він висловив в інтерв’ю журналу The Economist.

Лідер Фінляндії був включений до зустрічі в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом, президентом Володимиром Зеленським та шістьма іншими європейськими лідерами.

На зустрічі Стубб сказав: "Ми знайшли рішення в 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні Росії, знайти та досягти тривалого та справедливого миру".

А в нещодавньому інтерв'ю The Economist у Гельсінкі президент Фінляндії сказав про рішення 1944 року, яке багато хто сприймає як поразку, але "ми досі відчуваємо перемогу, бо зберегли свою незалежність".

Коли Сталін вперше напав у Зимовій війні 1939-1940 років, Фінляндія була незалежною лише 21 рік, провівши більшу частину XIX століття у складі Російської імперії, а 600 років до цього – у складі Швеції.

Країна була включена до секретного пакту Молотова – Ріббентропа, який розділив Центральну та Східну Європу між Німеччиною та Радянським Союзом. Фінляндія була передана СРСР.

Досвід Фінляндії згадувався з самого початку війни Росії проти України – як модель, якої слід уникати, так і, можливо, як модель для наслідування, зазначили журналісти.

Мир, нав'язаний Фінляндії в 1944 році, навряд чи можна назвати справедливим. Але могло бути й гірше. Фінляндія передала 10% своєї території, включно з Карелією та половиною Ладозького озера. Її армія була обмежена, як і її можливості вступити до НАТО, констатували журналісти.

ДОВІДКА. У вересні 1944 року Фінляндія уклала Московське перемир'я з Радянським Союзом, що завершило радянсько-фінську війну 1941-1944 років. Цей договір призвів до значних територіальних втрат Фінляндії, включно з Карелією, та поклав на неї обов'язок вивести німецькі війська зі своєї території. Крім цього, країна погодилася виплачувати значні репарації СРСР, а також була змушена відмовитися від американської допомоги за Планом Маршалла та відновити комуністичну партію.