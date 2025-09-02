Стубб заявил, что Финляндия победила в войне с СССР, ведь сохранила свою независимость

О событиях 1944 года президент Финляндии вспоминал во время встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

Александр Стубб (Фото: Jussi Eskola/EPA)

Финляндия одержала победу в войне с Советским Союзом, ведь сохранила свою независимость, заявил президент страны Александр Стубб. Такое мнение он высказал в интервью журналу The Economist.

Лидер Финляндии был включен во встречу в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, президентом Владимиром Зеленским и шестью другими европейскими лидерами.

На встрече Стубб сказал: "Мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец агрессивной войне России, найти и достичь длительного и справедливого мира".

А в недавнем интервью The Economist в Хельсинки президент Финляндии сказал о решении 1944 года, которое многие воспринимают как поражение, но "мы до сих пор чувствуем победу, потому что сохранили свою независимость".

Когда Сталин впервые напал в Зимней войне 1939-1940 годов, Финляндия была независимой только 21 год, проведя большую часть XIX века в составе Российской империи, а 600 лет до этого – в составе Швеции.

Страна была включена в секретный пакт Молотова – Риббентропа, который разделил Центральную и Восточную Европу между Германией и Советским Союзом. Финляндия была передана СССР.

Опыт Финляндии упоминался с самого начала войны России против Украины – как модель, которой следует избегать, так и, возможно, как модель для подражания, отметили журналисты.

Мир, навязанный Финляндии в 1944 году, вряд ли можно назвать справедливым. Но могло быть и хуже. Финляндия передала 10% своей территории, включая Карелию и половину Ладожского озера. Ее армия была ограничена, как и ее возможности вступить в НАТО, констатировали журналисты.

СПРАВКА. В сентябре 1944 года Финляндия заключила Московское перемирие с Советским Союзом, что завершило советско-финскую войну 1941-1944 годов. Этот договор привел к значительным территориальным потерям Финляндии, включая Карелию, и возложил на нее обязанность вывести немецкие войска со своей территории. Кроме этого, страна согласилась выплачивать значительные репарации СССР, а также была вынуждена отказаться от американской помощи по Плану Маршалла и восстановить коммунистическую партию.