Стубб заявил, что Финляндия победила в войне с СССР, ведь сохранила свою независимость
Финляндия одержала победу в войне с Советским Союзом, ведь сохранила свою независимость, заявил президент страны Александр Стубб. Такое мнение он высказал в интервью журналу The Economist.
Лидер Финляндии был включен во встречу в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, президентом Владимиром Зеленским и шестью другими европейскими лидерами.
На встрече Стубб сказал: "Мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец агрессивной войне России, найти и достичь длительного и справедливого мира".
А в недавнем интервью The Economist в Хельсинки президент Финляндии сказал о решении 1944 года, которое многие воспринимают как поражение, но "мы до сих пор чувствуем победу, потому что сохранили свою независимость".
Когда Сталин впервые напал в Зимней войне 1939-1940 годов, Финляндия была независимой только 21 год, проведя большую часть XIX века в составе Российской империи, а 600 лет до этого – в составе Швеции.
Страна была включена в секретный пакт Молотова – Риббентропа, который разделил Центральную и Восточную Европу между Германией и Советским Союзом. Финляндия была передана СССР.
Опыт Финляндии упоминался с самого начала войны России против Украины – как модель, которой следует избегать, так и, возможно, как модель для подражания, отметили журналисты.
Мир, навязанный Финляндии в 1944 году, вряд ли можно назвать справедливым. Но могло быть и хуже. Финляндия передала 10% своей территории, включая Карелию и половину Ладожского озера. Ее армия была ограничена, как и ее возможности вступить в НАТО, констатировали журналисты.
В сентябре 1944 года Финляндия заключила Московское перемирие с Советским Союзом, что завершило советско-финскую войну 1941-1944 годов. Этот договор привел к значительным территориальным потерям Финляндии, включая Карелию, и возложил на нее обязанность вывести немецкие войска со своей территории. Кроме этого, страна согласилась выплачивать значительные репарации СССР, а также была вынуждена отказаться от американской помощи по Плану Маршалла и восстановить коммунистическую партию.
- Финские вооруженные силы считают, что Россия может напасть или прибегнуть к провокациям на границе, чтобы проверить реакцию НАТО, через три-пять лет после окончания войны в Украине.
- 2 сентября правительство Финляндии подало в парламент предложение о повышении максимального возраста для резервистов до 65 лет.
