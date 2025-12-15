The Guardian: Асад після втечі в Москву займається офтальмологією і вчить російську мову

Башар Асад (Фото: Lucas Dolega/EPA)

Повалений диктатор Сирії Башар Асад після втечі в Москву повернувся до офтальмології та почав вивчати російську мову. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

У 2011 році група підлітків намалювала на стіні шкільного майданчика попередження: "Ваша черга, лікарю". Графіті було ледь завуальованою погрозою, що Асад, офтальмолог, який навчався в Лондоні, стане наступним у черзі арабських диктаторів, повалених "Арабською весною".

Читайте також Гірше не буде. Що відбувається в Сирії після падіння Асада і чому це важливо для України

Громадянська війна в Сирії тривала 14 років, протягом яких 620 000 людей загинули, а майже 14 млн стали переміщеними особами, але у грудні 2024 року настала черга лікаря, Асада було повалено, і він втік до Москви посеред ночі.

За словами одного зі співрозмовників, повалений сирійський диктатор знову дає своїй медичній освіті шанс. Він зараз сидить у класі, беручи уроки офтальмології.

"Він вивчає російську мову і знову вдосконалює свої знання в офтальмології", – сказав друг сім'ї Асада, який підтримує з нею зв'язок.

"Це його пристрасть, гроші йому явно не потрібні. Ще до початку війни в Сирії він регулярно займався офтальмологічною практикою в Дамаску", – продовжив він, припускаючи, що його цільовою аудиторією може бути багата еліта Москви.

Через рік після повалення режиму Асада в Сирії сім'я живе на самоті, тихо та розкішно в Москві та Об’єднаних Арабських Еміратах.

За словами двох співрозмовників, родина, ймовірно, проживатиме на Рубльовці, у закритому житловому комплексі московської еліти. Там також проживає колишній президент України Віктор Янукович.

У матеріалі йдеться, що сім'я Асадів не відчуває нестачі грошей. Після того як у 2011 році західні санкції відрізали їх від більшої частини світової фінансової системи після кривавого придушення протестів, вони вклали більшу частину своїх статків у Москві, де західні регулятори не могли отримати доступ до них.

Попри комфортне житло, родина відрізана від елітних сирійських та російських кіл, якими вона колись користувалася. Втеча з Сирії в останній момент залишила наближених Асада з відчуттям покинутості, а його російські куратори не дозволяють контактувати з високопосадовцями режиму.

"Він веде дуже тихе життя. Має дуже мало контактів із зовнішнім світом, якщо взагалі вони є", – розповів друг родини.

Співрозмовник, близький до Кремля, розповів, що Асад також значною мірою "не має значення" для російського диктатора Володимира Путіна та російської політичної еліти.

"Путін не терпить лідерів, які втрачають контроль над владою, і Асад більше не сприймається як впливова фігура або навіть як цікавий гість, якого можна запросити на вечерю", – сказав співрозмовник.

Ймовірно, Росія заборонила будь-які публічні виступи Асада. У рідкісному листопадовому інтерв'ю іракським медіа про життя Асада в Москві посол Росії в Іраку Ельбрус Кутрашев підтвердив, що поваленому диктатору заборонена будь-яка публічна діяльність.

"Асад може жити тут, але не може займатися політичною діяльністю… Він не має права займатися будь-якою медійною чи політичною діяльністю. Ви щось чули від нього? Ні, бо йому цього не дозволено, але він живий і в безпеці", – сказав Кутрашев.

25 вересня 2025 року Міністерство юстиції Сирії видало ордер на арешт Асада.

У грудні 2024 року повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Башар, який правив Сирією 24 роки після 30-річного правління його батька Хафеза, втік з країни, не попередивши навіть найближче оточення.