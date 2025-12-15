The Guardian: Асад после побега в Москву занимается офтальмологией и учит русский язык

Башар Асад (Фото: Lucas Dolega/EPA)

Свергнутый диктатор Сирии Башар Асад после побега в Москву вернулся к офтальмологии и начал изучать русский язык. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

В 2011 году группа подростков нарисовала на стене школьной площадки предупреждение: "Ваша очередь, доктор". Граффити было едва завуалированной угрозой, что Асад, офтальмолог, который учился в Лондоне, станет следующим в очереди арабских диктаторов, свергнутых "Арабской весной".

Гражданская война в Сирии длилась 14 лет, в течение которых 620 000 человек погибли, а почти 14 млн стали перемещенными лицами, но в декабре 2024 года настала очередь врача, и Асад был свергнут, и он сбежал в Москву посреди ночи.

По словам одного из собеседников, свергнутый сирийский диктатор снова дает своему медицинскому образованию шанс. Он сейчас сидит в классе, беря уроки офтальмологии.

"Он изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в офтальмологии", – сказал друг семьи Асада, который поддерживает с ними связь.

"Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в Дамаске", – продолжил он, предполагая, что его целевой аудиторией может быть богатая элита Москвы.

Через год после свержения режима Асада в Сирии семья живет в одиночестве, тихо и роскошно в Москве и Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам двух собеседников, семья, вероятно, будет проживать на Рублевке, закрытом жилом комплексе московской элиты. Там также проживает бывший президент Украины Виктор Янукович.

В материале говорится, что семья Асадов не испытывает недостатка в деньгах. После того как в 2011 году западные санкции отрезали их от большей части мировой финансовой системы после кровавого подавления протестов, они вложили большую часть своего состояния в Москве, где западные регуляторы не могли получить доступ к нему.

Несмотря на комфортное жилье, семья отрезана от элитных сирийских и российских кругов, которыми она когда-то пользовалась. Бегство из Сирии в последний момент оставило его приближенных в чувстве заброшенности, а его российские кураторы не позволяют ему контактировать с высокопоставленными чиновниками режима.

"Он ведет очень тихую жизнь, – сказал друг семьи. Имеет очень мало контактов с внешним миром, если вообще есть", – рассказал друг семьи.

Собеседник, близкий к Кремлю, рассказал, что Асад также в значительной степени "не имеет значения" для российского диктатора Владимира Путина и российской политической элиты.

"Путин не терпит лидеров, которые теряют контроль над властью, и Асад больше не воспринимается как влиятельная фигура или даже как интересный гость, которого можно пригласить на ужин", – сказал собеседник.

Вероятно Россия запретила любые публичные выступления Асада. В редком ноябрьском интервью иракским медиа о жизни Асада в Москве посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев подтвердил, что свергнутому диктатору запрещена любая публичная деятельность.

"Асад может жить здесь, но не может заниматься политической деятельностью... Он не имеет права заниматься какой-либо медийной или политической деятельностью. Вы что-то слышали от него? Нет, потому что ему этого не разрешено, но он жив и в безопасности", – сказал Кутрашев.

25 сентября 2025 года Министерство юстиции Сирии выдало ордер на арест Асада.

В декабре 2024 года повстанцы взяли Дамаск и заявили о падение режима Асада. Башар, правивший Сирией 24 года после 30-летнего правления его отца Хафеза, сбежал из страны, не предупредив даже ближайшее окружение.