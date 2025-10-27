Туреччина підписала з Британією масштабну угоду з експорту винищувачів

Анкара отримає перші винищувачі британського виробництва у 2030 році

Підписання угоди (Фото: Necati Savas/EPA)

У понеділок, 27 жовтня, Велика Британія та Туреччина підписали масштабну угоду про продаж винищувачів Typhoon на $10,7 млрд. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

20 000 робочих місць у Британії забезпечені завдяки купівлі Туреччиною 20 Typhoon у межах найбільшої угоди з постачання винищувачів.

Документ підписано під час першого візиту прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера до Анкари. Свій підпис під угодою поставив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Перші постачання винищувачів очікуються у 2030 році.

"Це також зміцнить передові бойові можливості Туреччини, посилюючи міць НАТО в ключовому регіоні та покращуючи оперативну сумісність між нашими повітряними силами", – йдеться в заяві.

Британський прем’єр наголосив, що по обидва боки Європи Лондон та Анкара відіграють важливу роль у вирішенні викликів часу, і це "дозволить нашим збройним силам ще тісніше співпрацювати, стримуючи загрози та захищаючи наші національні інтереси".

"Ця знакова угода з Туреччиною – це перемога для британських працівників, перемога для нашої оборонної промисловості та перемога для безпеки НАТО", – заявив Стармер.

ДОВІДКА Eurofighter Typhoon – це багатофункціональний винищувач четвертого покоління, розроблений спільно Британією, Німеччиною, Італією та Іспанією. Літак призначений для ведення повітряних боїв і виконання ударних місій по наземних цілях. Його відзначають висока маневровість, сучасна електроніка та система управління озброєнням. Typhoon здатний розвивати швидкість понад 2000 км/год і нести широкий спектр ракет "повітря-повітря" та "повітря-земля". Винищувач перебуває на озброєнні країн НАТО та використовується для охорони повітряного простору Європи.

У листопаді 2023 року повідомлялося, що Ердоган прилетів до Німеччини для переговорів із тодішнім канцлером Шольцом. Однією з основних тем обговорення була можливість продажу Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon.

До цього була інформація, що Німеччина, ймовірно, заблокує можливість угоди щодо винищувачів через зростання напруженості у відносинах між країнами.