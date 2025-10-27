Турция подписала с Британией масштабное соглашение по экспорту истребителей

Анкара получит первые истребители британского производства в 2030 году

Подписание соглашения (Фото: Necati Savas/EPA)

В понедельник, 27 октября, Великобритания и Турция подписали масштабное соглашение о продаже истребителей Typhoon на $10,7 млрд. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

20 000 рабочих мест в Британии обеспечены благодаря покупке Турцией 20 Typhoon в рамках крупнейшей сделки по поставке истребителей за последнее поколение.

Документ подписан во время первого визита премьер-министра Британии Кира Стармера в Анкару. Свою подпись под соглашением поставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Первые поставки истребителей ожидаются в 2030 году.

"Это также укрепит передовые боевые возможности Турции, усиливая мощь НАТО в ключевом регионе и улучшая оперативную совместимость между нашими воздушными силами", — говорится в заявлении.

Британский премьер подчеркнул, что по обе стороны Европы Лондон и Анкара играют важную роль в решении вызовов времени, и это "позволит нашим вооруженным силам еще теснее сотрудничать, сдерживая угрозы и защищая наши национальные интересы".

"Эта знаковая сделка с Турцией – это победа для британских работников, победа для нашей оборонной промышленности и победа для безопасности НАТО", — заявил Стармер.

СПРАВКА Eurofighter Typhoon – это многофункциональный истребитель четвертого поколения, разработанный совместно Британией, Германией, Италией и Испанией. Самолет предназначен для ведения воздушных боев и выполнения ударных миссий по наземным целям. Его отличают высокая маневренность, современная электроника и система управления вооружением. Typhoon способен развивать скорость более 2000 км/ч и нести широкий спектр ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля". Истребитель находится на вооружении стран НАТО и используется для охраны воздушного пространства Европы.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Эрдоган прилетел в Германию для переговоров с тогдашним канцлером Шольцом. Одной из основных тем обсуждения была возможность продажи Турции истребителей Eurofighter Typhoon.

До этого была информация, что Германия, вероятно, заблокирует возможность сделки по истребителям из-за роста напряженности в отношениях между странами.