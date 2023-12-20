У ДСНС показали наслідки ударів РФ по Херсону – фото та відео

Удар окупантів по Херсонській області 19 грудня був одним із наймасштабніших, заявила обласна Держслужба з надзвичайних ситуацій

Фото - ДСНС

Удар окупантів по Херсонській області 19 грудня був одним із наймасштабніших за останній час, заявила обласна Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, у Херсоні й передмісті Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, поштове відділення, складське приміщення та житловий будинок.

На території одного з підприємств горіли шість автомобілів і конструктивні елементи навісу. Під час гасіння вогню пожежникам доводилося відходити та перечікувати в укритті повторні обстріли.

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС

Увечері 19 грудня голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що росіяни атакували Херсон дронами. В результаті одного з влучань постраждала ціла родина – 28-річна жінка та три її дочки (двох, чотирьох і дев'яти років).

Атака дронів тривала кілька годин, працювали мобільні бригади ППО.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 ударного БпЛА Shahed.

У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками "шахедів" і двома ракетами. Усі безпілотники й одну ракету вдалося збити, ще одна не поцілила.

У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" – всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

Були пуски й у ніч проти 19 грудня.

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