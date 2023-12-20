В ГСЧС показали последствия ударов РФ по Херсону – фото и видео

Удар оккупантов по Херсонской области 19 декабря был одним из самых масштабных, заявила областная Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Фото - ГСЧС

Удар оккупантов по Херсонской области 19 декабря был одним из самых масштабных за последнее время, заявила областная Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, в Херсоне и в пригороде Россия атаковала объект критической инфраструктуры, учебное заведение, почтовое отделение, складское помещение и жилой дом.

На территории одного из предприятий горели шесть автомобилей и конструктивные элементы навеса. При тушении огня пожарным приходилось отходить и пережидать в укрытии повторные обстрелы.

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Вечером 19 декабря глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что россияне атаковали Херсон дронами. При одном из попаданий пострадала целая семья – 28-летняя женщина и три ее дочери (двух, четырех и девяти лет).

Атака дронов продолжалась несколько часов, работали мобильные бригады ПВО.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 ударного БпЛА Shahed.

В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками "шахедов" и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Были пуски и в ночь на 19 декабря.

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