У Ватикані почалися вибори папи. Коли очікувати на білий дим
У Ватикані почалися вибори наступника папи Франциска, який помер 21 квітня. Результати очікуються наприкінці тижня. Про це повідомляють Reuters та Corriere della Sera.
Процес виборів почався о 10:00 за місцевим часом (об 11:00 за київським) із публічної меси у базиліці Святого Петра, яку провів кардинал Джованні Баттіста Ре.
У другій половині дня кардинали покинуть готель Ватикану та прибудуть до каплиці Павла, де о 16:30 (17:30 за київським часом) почнеться процесія, яка проведе їх до Сикстинської капели. Звідти кардинали не вийдуть, допоки новий 267-й понтифік не буде обраний.
Як зазначає Reuters, протягом останніх століть жодного папу не обирали в перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів.
Середня тривалість останніх 10 конклавів становила трохи більш як три дні, і жоден не тривав понад п'яти днів. Останній конклав 2013 року, який обрав папу Франциска, тривав два дні.
У середу буде лише одне голосування. Після цього кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із димаря на даху капели означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвін дзвонів сигналізуватимуть про те, що вибори відбулися.
Цього разу у конклаві беруть участь 133 кардинали з 70 країн проти 115 кардиналів із 48 країн у 2013 році.
Головними претендентами вважаються італійський кардинал П'єтро Паролін та філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле.
Серед інших потенційних кандидатів – француз Жан-Марк Авелін, угорець Петер Ердо, американець Роберт Прево та італієць П'єрбаттіста Піцабалла.
Як і в середньовіччі, кардиналам заборонено спілкуватися зі сторонніми під час конклаву, а Ватикан вжив високотехнологічних заходів для забезпечення секретності, включно із використанням пристроїв глушіння, щоб запобігти підслуховуванню.
- Папа римський Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. Майже за місяць до цього папу виписали з лікарні після тяжкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року. Ватикан повідомив, що понтифік помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
- 26 квітня у Ватикані почалася церемонія поховання папи: заупокійна меса за понтифіком тривала півтори години. На церемонію прибуло багато світових лідерів, зокрема перед похороном вперше після суперечки у Білому домі зустрілися президенти Зеленський і Трамп.