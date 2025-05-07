У Ватикані почалися вибори папи. Коли очікувати на білий дим

Протягом декількох століть папу римського не обирали у перший день конклаву

Вибори нового папи у Ватикані (Фото: ALESSANDRO DI MEO/EPA)

У Ватикані почалися вибори наступника папи Франциска, який помер 21 квітня. Результати очікуються наприкінці тижня. Про це повідомляють Reuters та Corriere della Sera.

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Процес виборів почався о 10:00 за місцевим часом (об 11:00 за київським) із публічної меси у базиліці Святого Петра, яку провів кардинал Джованні Баттіста Ре.

У другій половині дня кардинали покинуть готель Ватикану та прибудуть до каплиці Павла, де о 16:30 (17:30 за київським часом) почнеться процесія, яка проведе їх до Сикстинської капели. Звідти кардинали не вийдуть, допоки новий 267-й понтифік не буде обраний.

Як зазначає Reuters, протягом останніх століть жодного папу не обирали в перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів.

Середня тривалість останніх 10 конклавів становила трохи більш як три дні, і жоден не тривав понад п'яти днів. Останній конклав 2013 року, який обрав папу Франциска, тривав два дні.

У середу буде лише одне голосування. Після цього кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із димаря на даху капели означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвін дзвонів сигналізуватимуть про те, що вибори відбулися.

Цього разу у конклаві беруть участь 133 кардинали з 70 країн проти 115 кардиналів із 48 країн у 2013 році.

Головними претендентами вважаються італійський кардинал П'єтро Паролін та філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле.

Серед інших потенційних кандидатів – француз Жан-Марк Авелін, угорець Петер Ердо, американець Роберт Прево та італієць П'єрбаттіста Піцабалла.

Як і в середньовіччі, кардиналам заборонено спілкуватися зі сторонніми під час конклаву, а Ватикан вжив високотехнологічних заходів для забезпечення секретності, включно із використанням пристроїв глушіння, щоб запобігти підслуховуванню.