В Ватикане начались выборы папы. Когда ждать белый дым
В Ватикане начались выборы преемника папы Франциска, скончавшегося 21 апреля. Результаты ожидаются в конце недели. Об этом сообщают Reuters и Corriere della Sera.
Процесс выборов начался в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Киеву) с публичной мессы в базилике Святого Петра, которую провел кардинал Джованни Баттиста Ре.
Во второй половине дня кардиналы покинут отель Ватикана и прибудут в часовню Павла, где в 16:30 (17:30 по Киеву) начнется процессия, которая проведет их в Сикстинскую капеллу. Оттуда кардиналы не выйдут, пока новый 267-й понтифик не будет избран.
Как отмечает Reuters, в течение последних столетий ни один папа не выбирался в первый день конклава, поэтому голосование может длиться несколько дней.
Средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла чуть более трех дней, и ни один не длился более пяти дней. Последний конклав 2013 года, избравший папу Франциска, длился два дня.
В среду будет только одно голосование. После этого кардиналы могут голосовать до четырех раз в день. Черный дым из дымовой трубы на крыше капеллы будет означать безрезультатное голосование, тогда как белый дым и звон колоколов будут сигнализировать о том, что выборы состоялись.
В этот раз в конклаве принимают участие 133 кардинала из 70 стран по сравнению со 115 кардиналами из 48 стран в 2013 году.
Главными претендентами считаются итальянский кардинал Пьетро Паролин и кардинал филиппинский Луис Антонио Тагле.
Среди других потенциальных кандидатов – француз Жан-Марк Авелин, венгр Петер Эрдо, американец Роберт Прево и итальянец Пьербаттиста Пицабалла.
Как и в средневековье, кардиналам запрещено общаться с посторонними во время конклава, а Ватикан принял высокотехнологичные меры для обеспечения секретности, включая использование устройств глушения, чтобы предотвратить подслушивание.
- Папа римский Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года. Ватикан сообщил, что понтифик умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
- 26 апреля в Ватикане началась церемония погребения папы: заупокойная месса по понтифику длилась полтора часа. На церемонию прибыло много мировых лидеров, в частности, перед похоронами впервые после спора в Белом доме встретились президенты Зеленский и Трамп.