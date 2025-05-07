В Ватикане начались выборы папы. Когда ждать белый дым

В течение нескольких веков папу римского не выбирали в первый день конклава

Выборы нового папы в Ватикане (Фото: ALESSANDRO DI MEO/EPA)

В Ватикане начались выборы преемника папы Франциска, скончавшегося 21 апреля. Результаты ожидаются в конце недели. Об этом сообщают Reuters и Corriere della Sera.

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Процесс выборов начался в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Киеву) с публичной мессы в базилике Святого Петра, которую провел кардинал Джованни Баттиста Ре.

Во второй половине дня кардиналы покинут отель Ватикана и прибудут в часовню Павла, где в 16:30 (17:30 по Киеву) начнется процессия, которая проведет их в Сикстинскую капеллу. Оттуда кардиналы не выйдут, пока новый 267-й понтифик не будет избран.

Как отмечает Reuters, в течение последних столетий ни один папа не выбирался в первый день конклава, поэтому голосование может длиться несколько дней.

Средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла чуть более трех дней, и ни один не длился более пяти дней. Последний конклав 2013 года, избравший папу Франциска, длился два дня.

В среду будет только одно голосование. После этого кардиналы могут голосовать до четырех раз в день. Черный дым из дымовой трубы на крыше капеллы будет означать безрезультатное голосование, тогда как белый дым и звон колоколов будут сигнализировать о том, что выборы состоялись.

В этот раз в конклаве принимают участие 133 кардинала из 70 стран по сравнению со 115 кардиналами из 48 стран в 2013 году.

Главными претендентами считаются итальянский кардинал Пьетро Паролин и кардинал филиппинский Луис Антонио Тагле.

Среди других потенциальных кандидатов – француз Жан-Марк Авелин, венгр Петер Эрдо, американец Роберт Прево и итальянец Пьербаттиста Пицабалла.

Как и в средневековье, кардиналам запрещено общаться с посторонними во время конклава, а Ватикан принял высокотехнологичные меры для обеспечения секретности, включая использование устройств глушения, чтобы предотвратить подслушивание.