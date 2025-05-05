До Рима прибули всі кардинали, що візьмуть участь у конклаві – виборах нового папи. Про це повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.

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У понеділок, 5 травня, у Ватикані відбулося десяте загальне зібрання кардиналів у межах приготування до обрання нового понтифіка. Захід відвідали 179 кардиналів – з них 132 братимуть участь у конклаві.

Водночас усі 133 сановники, що обиратимуть нового папу, вже прибули до Рима.

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"Щодо постаті нового папи, то численні доповідачі очікують пастиря, близького до людей, який буде дбати про сопричастя, згуртовуючи всіх навколо Христа в період, коли світовий порядок перебуває в кризі", – передає Vatican News з зібрання.

Кардинали проживатимуть у Будинку святої Марти, що примикає до собору Святого Петра у Ватикані. Заселення священнослужителів розпочнеться у вівторок.

Фото: Vatican News

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Голова пресслужби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що вже практично завершено підготування Сикстинської капели, де за традицією відбуватиметься конклав. Цей храм уже взято під охорону, й до будівлі не зможуть потрапити журналісти.

За бажанням кардинали зможуть добиратися до місця голосування пішки, але за чітко визначеним захищеним маршрутом. Периметр пересування сановників буде опечатано.

Виборців заохочують залишати мобільні пристрої у помешканні, водночас і у Будинку святої Марти, і в Сикстинській капелі буде відсутній зв'язок.

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