До Рима прибули всі кардинали, що братимуть участь у виборах нового папи
До Рима прибули всі кардинали, що візьмуть участь у конклаві – виборах нового папи. Про це повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.
У понеділок, 5 травня, у Ватикані відбулося десяте загальне зібрання кардиналів у межах приготування до обрання нового понтифіка. Захід відвідали 179 кардиналів – з них 132 братимуть участь у конклаві.
Водночас усі 133 сановники, що обиратимуть нового папу, вже прибули до Рима.
"Щодо постаті нового папи, то численні доповідачі очікують пастиря, близького до людей, який буде дбати про сопричастя, згуртовуючи всіх навколо Христа в період, коли світовий порядок перебуває в кризі", – передає Vatican News з зібрання.
Кардинали проживатимуть у Будинку святої Марти, що примикає до собору Святого Петра у Ватикані. Заселення священнослужителів розпочнеться у вівторок.
Голова пресслужби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що вже практично завершено підготування Сикстинської капели, де за традицією відбуватиметься конклав. Цей храм уже взято під охорону, й до будівлі не зможуть потрапити журналісти.
За бажанням кардинали зможуть добиратися до місця голосування пішки, але за чітко визначеним захищеним маршрутом. Периметр пересування сановників буде опечатано.
Виборців заохочують залишати мобільні пристрої у помешканні, водночас і у Будинку святої Марти, і в Сикстинській капелі буде відсутній зв'язок.
- Папа римський Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. Майже за місяць до цього папу виписали з лікарні після тяжкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року. Ватикан повідомив, що понтифік помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
- Після повномасштабного вторгнення РФ папа "прославився" скандальними заявами щодо війни: зокрема, називав українців та росіян "двоюрідними братами", які "мають порозумітися". Також він критикував заборону Московського патріархату. Під час своєї Великодньої промови 20 квітня Франциск висловився за мир
в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.
- 26 квітня у Ватикані почалася церемонія поховання папи: заупокійна меса за понтифіком тривала півтори години. На церемонію прибуло багато світових лідерів, зокрема перед похороном вперше після суперечки у Білому домі зустрілися президенти Зеленський і Трамп.