Гробницю папи римського Франциска відкрили для вірян – фото

Понтифіка поховали в одній з чотирьох головних базилік Риму

Фото: X / Vatican News

Усипальню папи римського Франциска відкрили для відвідувачів, повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News у соцмережі X.

"Гробницю папи Франциска в ніші базиліки Пресвятої Марії тепер можуть відвідати віряни, оскільки Церква вшановує пам'ять покійного папи другим днем Novemdiales, або "дев'ятиденного" трауру", – йдеться у повідомленні.

Храм Пресвятої Марії – Санта-Марія-Мажоре – належить до чотирьох головних базилік (великих церков) Риму. Папу Франциска було поховано у цьому храмі напередодні, 26 квітня.

Фото: X / Vatican News

Фото: X / Vatican News