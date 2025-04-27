Гробницю папи римського Франциска відкрили для вірян – фото
Фото: X / Vatican News

Усипальню папи римського Франциска відкрили для відвідувачів, повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News у соцмережі X.

"Гробницю папи Франциска в ніші базиліки Пресвятої Марії тепер можуть відвідати віряни, оскільки Церква вшановує пам'ять покійного папи другим днем Novemdiales, або "дев'ятиденного" трауру", – йдеться у повідомленні.

Храм Пресвятої Марії – Санта-Марія-Мажоре – належить до чотирьох головних базилік (великих церков) Риму. Папу Франциска було поховано у цьому храмі напередодні, 26 квітня.

Фото: X / Vatican News
Фото: X / Vatican News
Фото: X / Vatican News
Фото: X / Vatican News
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