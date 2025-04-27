Гробницу папы римского Франциска открыли для верующих – фото

Понтифика похоронили в одной из четырех главных базилик Рима

Фото: X / Vatican News

Гробницу папы римского Франциска открыли для посетителей, сообщил информационный портал Святого Престола Vatican News в соцсети X.

"Гробницу папы Франциска в нише базилики Пресвятой Марии теперь могут посетить верующие, поскольку Церковь чтит память покойного папы вторым днем Novemdiales, или "девятидневного" траура", – говорится в сообщении.

Храм Пресвятой Марии – Санта-Мария-Мажоре – принадлежит к четырем главным базиликам (большим церквям) Рима. Папа Франциск был похоронен в этом храме накануне, 26 апреля.

Фото: X / Vatican News

Фото: X / Vatican News