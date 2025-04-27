Гробницу папы римского Франциска открыли для верующих – фото
Гробницу папы римского Франциска открыли для посетителей, сообщил информационный портал Святого Престола Vatican News в соцсети X.
"Гробницу папы Франциска в нише базилики Пресвятой Марии теперь могут посетить верующие, поскольку Церковь чтит память покойного папы вторым днем Novemdiales, или "девятидневного" траура", – говорится в сообщении.
Храм Пресвятой Марии – Санта-Мария-Мажоре – принадлежит к четырем главным базиликам (большим церквям) Рима. Папа Франциск был похоронен в этом храме накануне, 26 апреля.
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- Понтифик скончался утром в понедельник, 21 апреля. За почти месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года. Ватикан сообщил, что Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
- После полномасштабного вторжения РФ понтифик "прославился" скандальными заявлениями по поводу войны: в частности, называл украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны объясниться". Также он критиковал запрет Московского патриархата. Во время Пасхальной речи 20 апреля Франциск высказался за мир
в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.
- 26 апреля в Ватикане началась церемония погребения папы: заупокойная месса по понтифику длилась полтора часа. На церемонию прибыло много мировых лидеров, в частности, перед похоронами впервые после спора в Белом доме встретились президенты Зеленский и Трамп.