Удар по лікарні. Ракета терористів впала на парковці, ХАМАС завищує кількість жертв – ЦАХАЛ

Сили оборони Ізраїлю заявили, що провели розслідування і вважають, що вибух у лікарні Аль-Ахлі в Газі був результатом невдалого пуску ракети терористами. Про це заявив на пресконференції речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, повідомляє ВВС.

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Хагарі заявив, що за підсумками розслідування не виявлено фактів завдання ударів по лікарні військовими Ізраїлю "з суші, з моря або з повітря".

З іншого боку, системи стеження Ізраїлю виявили усі запуски ракет терористами із сектора Гази перед вибухом. Є підтвердження, що ракети були випущені у безпосередній близькості від лікарні. Крім того, є два різні відео, на яких зафіксовано невдалий запуск ракети та її падіння у секторі Гази на території лікарні.

Розвідка Ізраїлю також перехопила переговори бойовиків, у яких згадується позаштатний запуск ракети, сказав Хагарі. За його словами, з моменту початку обстрілів 7 жовтня вже близько 450 ракет терористів із випущених Ізраїлем кількох тисяч через невдалі запуски впали зі значним недольотом, зокрема на території сектору Гази.

Як заявив Хагарі, записи аеророзвідки підтверджують, що прямого влучання по лікарні не було і від падіння ракети переважно постраждав лікарняний майданчик для паркування. Стіни навколишніх будинків залишилися цілими, що, за словами спікера, також підтверджує, що не йдеться про влучання ізраїльської авіабомби.

У ЦАХАЛ вважають, що терористи знали, що вибух стався через їхню ракету, проте вирішили використати його для запуску "глобальної кампанії в медіа", щоб зганьбити Ізраїль.

За словами Хагарі, у ХАМАС "дійшли до того, що навіть роздмухали кількість жертв".

Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїлю показала кадри супутникової зйомки території навколо лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази та заявила, що на них не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдаються удари по сектору Гази.

Лікарня Аль-Ахлі є міжнародним гуманітарним проєктом Англіканської церкви та повністю нею фінансується. На території госпіталю після початку операції Ізраїлю проти терористів ХАМАС, окрім хворих та поранених, перебували близько 6000 цивільних, після заклику Ізраїлю евакуюватися там залишалося майже 1000 осіб.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

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