Удар по больнице. Ракета террористов упала на парковке, ХАМАС завышает число жертв – ЦАХАЛ

Силы обороны Израиля заявили, что провели расследование и считают, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе был результатом неудачного пуска ракеты террористами. Об этом заявил на пресс-конференции спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщает BBC.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Хагари заявил, что по итогам расследования не обнаружено фактов нанесения ударов по больнице военными Израиля "с суши, с моря или с воздуха".

С другой стороны, системы слежения Израиля выявили все запуски ракет террористами из сектора Газа перед взрывом. Есть подтверждение, что ракеты были выпущены в непосредственной близости от больницы. Кроме того, есть два разных видео, на которых зафиксирован неудачный запуск ракеты и ее падение в секторе Газа на территории больницы.

Разведка Израиля также перехватила переговоры боевиков, в которых упоминается нештатный запуск ракеты, сказал Хагари. По его словам, с момента начала обстрелов 7 октября уже около 450 ракет террористов из выпущенных по Израилю нескольких тысяч из-за неудачных запусков упали со значительным недолетом, в том числе на территории сектора Газа.

Как заявил Хагари, записи аэроразведки подтверждают, что прямого попадания в больницу не было и от падения ракеты в основном пострадала больничная площадка для парковки. Стены окружающих домов остались целыми, что, по словам спикера, также подтверждает, что речь не идет о попадании израильской авиабомбы.

В ЦАХАЛ считают, что террористы знали, что взрыв произошел из-за их ракеты, однако решили использовать его для запуска "глобальной кампании в медиа", чтобы опорочить Израиль.

По словам Хагари, в ХАМАС "дошли до того, что даже раздули число жертв".

Ранее сегодня Армия обороны Израиля показала кадры спутниковой съемки территории вокруг больницы Аль-Ахли в секторе Газаи и заявила, что на них не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, которыми наносятся удары по сектору Газа.

Госпиталь Аль-Ахли является международным гуманитарным проектом Англиканской церкви и полностью ею финансируется. На территории госпиталя после начала операции Израиля против террористов ХАМАС, помимо больных и раненых, находились около 6000 гражданских, после призыва Израиля эвакуироваться там оставались около 1000 человек.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

Читайте также: Больница в Газе. Байден не едет в Иорданию, Британия будет выяснять обстоятельства атаки

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.