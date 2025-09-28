В Індії 39 людей загинуло в тисняві на передвиборчому мітингу – відео

У районі Карур під час передвиборчого заходу партії, яку очолює Віджай, загинуло 13 чоловіків, 17 жінок і дев'ять дітей

Швидка допомога в Індії (Ілюстративне фото: Divyakant Solanki/EPA)

Щонайменше 39 людей загинуло і понад 50 отримали поранення в суботу внаслідок тисняви на мітингу, організованому актором Віджаєм, який веде передвиборчу кампанію. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву владу.

Трагедія сталася у районі Карур під час передвиборчого заходу партії, яку очолює Віджай.

Серед загиблих – 13 чоловіків, 17 жінок, чотири хлопчики та п’ять дівчаток. 51 особа, з них 26 чоловіків і 25 жінок, перебувають на інтенсивному лікуванні.

Віджай – один з найприбутковіших акторів тамільського кіно протягом трьох десятиліть. Після створення власної політичної сили у 2024 році його мітинги регулярно збирають натовпи.

Він проводить передвиборчу кампанію напередодні виборів до штату Тамілнад, що мають відбутися на початку 2026 року.

На відео місцевих медіа видно, як тисячі людей оточують великий автомобіль, на якому стоїть і виголошує промову Віджай. Він кидав пляшки з водою з даху машини непритомним прихильникам і кликав поліцію на допомогу.

"Моє серце розбите, я відчуваю нестерпний, невимовний біль і горе. Висловлюю свої найглибші співчуття родинам моїх дорогих братів і сестер, які загинули в Карурі. Молюся за швидке одужання тих, хто проходить лікування в лікарні", – написав Віджай у соціальній мережі X.

Для допомоги постраждалим влада направила щонайменше 44 лікарів з сусідніх районів. Наразі проводиться розслідування причин інциденту.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав трагедію "глибоко сумною" та висловив співчуття родинам загиблих.

30+ died in stampede during Joseph Vijay's political rally in Tamil Nadu.



And this shameless continued his speech even after the ambulance arrived. pic.twitter.com/HHFMEBYA6N — BALA (@erbmjha) September 27, 2025