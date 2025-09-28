В Индии 39 человек погибли в давке на предвыборном митинге – видео
По меньшей мере 39 человек погибли и более 50 получили ранения в субботу в результате давки на митинге, организованном актером Виджаем, который ведет предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Трагедия произошла в районе Карур во время предвыборного мероприятия партии, возглавляемой Виджаем.
Среди погибших – 13 мужчин, 17 женщин, четыре мальчика и пять девочек. 51 человек, в том числе 26 мужчин и 25 женщин, находятся на интенсивном лечении.
Виджай – один из самых прибыльных актеров тамильского кино в течение трех десятилетий. После создания собственной политической силы в 2024 году его митинги регулярно собирают толпы.
Он проводит предвыборную кампанию накануне выборов в штат Тамилнад, что должны состояться в начале 2026 года.
На видео местных медиа видно, как тысячи людей окружают большой автомобиль, на котором стоит и произносит речь Виджай. Он бросал бутылки с водой с крыши машины сторонникам, находившимся без сознания, и звал полицию на помощь.
"Мое сердце разбито, я испытываю невыносимую, неописуемую боль и горе. Выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям моих дорогих братьев и сестер, погибших в Каруре. Молюсь за скорейшее выздоровление тех, кто проходит лечение в больнице", – написал Виджай в социальной сети X.
Для помощи пострадавшим власти направили по меньшей мере 44 врачей из соседних районов. В настоящее время проводится расследование причин инцидента.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал трагедию "глубоко печальной" и выразил соболезнования семьям погибших.
30+ погибли в давке во время политического митинга Джозефа Виджая в Тамилнаду- БАЛА (@erbmjha) 27 сентября 2025 г
И этот бесстыдник продолжал свою речь даже после приезда скорой помощи. pic.twitter.com/HHFMEBYA6N
- 19 июня 2024 года DW писало, что в Саудовской Аравии во время ежегодного паломничества мусульман в Мекку от жары и давки погибли по меньшей мере 500 человек.
- В июле в результате давки во время религиозного мероприятия в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны погиб по меньшей мере 121 человек.
