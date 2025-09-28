В Индии 39 человек погибли в давке на предвыборном митинге – видео

В районе Карур во время предвыборного мероприятия партии, которую возглавляет Виджай, погибли 13 мужчин, 17 женщин и девять детей

По меньшей мере 39 человек погибли и более 50 получили ранения в субботу в результате давки на митинге, организованном актером Виджаем, который ведет предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла в районе Карур во время предвыборного мероприятия партии, возглавляемой Виджаем.

Среди погибших – 13 мужчин, 17 женщин, четыре мальчика и пять девочек. 51 человек, в том числе 26 мужчин и 25 женщин, находятся на интенсивном лечении.

Виджай – один из самых прибыльных актеров тамильского кино в течение трех десятилетий. После создания собственной политической силы в 2024 году его митинги регулярно собирают толпы.

Он проводит предвыборную кампанию накануне выборов в штат Тамилнад, что должны состояться в начале 2026 года.

На видео местных медиа видно, как тысячи людей окружают большой автомобиль, на котором стоит и произносит речь Виджай. Он бросал бутылки с водой с крыши машины сторонникам, находившимся без сознания, и звал полицию на помощь.

"Мое сердце разбито, я испытываю невыносимую, неописуемую боль и горе. Выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям моих дорогих братьев и сестер, погибших в Каруре. Молюсь за скорейшее выздоровление тех, кто проходит лечение в больнице", – написал Виджай в социальной сети X.

Для помощи пострадавшим власти направили по меньшей мере 44 врачей из соседних районов. В настоящее время проводится расследование причин инцидента.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал трагедию "глубоко печальной" и выразил соболезнования семьям погибших.

30+ погибли в давке во время политического митинга Джозефа Виджая в Тамилнаду



И этот бесстыдник продолжал свою речь даже после приезда скорой помощи. pic.twitter.com/HHFMEBYA6N - БАЛА (@erbmjha) 27 сентября 2025 г