В ЄС порадили Грузії правильно скористатися вето президентки на закон про іноагентів
Голова Європейської ради Шарль Мішель порадив владі Грузії правильно скористатися ветуванням президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі скандального закону про "іноагентів".
У грудні 2023 року Європейський Союз надав Грузії статус кандидата на членство з умовою дотримання ключових політичних рекомендацій: збереження вільних та чесних виборів, боротьба з дезінформацією проти Євросоюзу та його цінностей, захист незалежності центрального банку та антикорупційних органів.
Опозиційна партія Єдиний національний рух та інші протестувальники звинувачують Грузинську мрію, партію влади, у спробі зірвати євроінтеграцію та перетягнути Грузію у російську сферу впливу. У Грузинській мрії це заперечують.
Ухвалений законопроєкт про "іноагентів" майже ідентичний тому, який Грузинська мрія відкликала торік після вуличних протестів.
Протести, які супроводжували ухвалення законопроєкт цього року, не змусили партію влади відмовитися від своїх намірів.
- 25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".
- 7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати у Грузії статус кандидата на вступ у ЄС через закон про "іноагентів".
- 14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.