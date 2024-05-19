В ЄС порадили Грузії правильно скористатися вето президентки на закон про іноагентів

Голова Ради Євросоюзу натякнув, що Грузія ще має шанс поховати скандальний закон, який загрожує євроінтеграції країни

Фото: пресслужба Офісу президента України

Голова Європейської ради Шарль Мішель порадив владі Грузії правильно скористатися ветуванням президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі скандального закону про "іноагентів".

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"Вето президентки Саломе Зурабішвілі [...] дає момент для подальших роздумів. У нинішньому вигляді закон не відповідає цінностям і шляху ЄС. Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії правильно скористатися цим вікном можливостей і забезпечити, щоб Грузія залишалася на європейському курсі, який підтримує населення", – написав Мішель у соцмережі X (Twitter).

Читайте також "Акції ставатимуть радикальнішими". Чи піде Грузія шляхом Євромайдану: фото з вулиць Уряд Грузії наполягає, що ухвалений закон сприятиме прозорості та обмеженню "шкідливого іноземного впливу". Опозиція каже, що справжня мета законопроєкту – стигматизувати активістів і журналістів напередодні парламентських виборів, призначених на жовтень.

У грудні 2023 року Європейський Союз надав Грузії статус кандидата на членство з умовою дотримання ключових політичних рекомендацій: збереження вільних та чесних виборів, боротьба з дезінформацією проти Євросоюзу та його цінностей, захист незалежності центрального банку та антикорупційних органів.

Опозиційна партія Єдиний національний рух та інші протестувальники звинувачують Грузинську мрію, партію влади, у спробі зірвати євроінтеграцію та перетягнути Грузію у російську сферу впливу. У Грузинській мрії це заперечують.

Ухвалений законопроєкт про "іноагентів" майже ідентичний тому, який Грузинська мрія відкликала торік після вуличних протестів.

Протести, які супроводжували ухвалення законопроєкт цього року, не змусили партію влади відмовитися від своїх намірів.