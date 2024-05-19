В ЕС посоветовали Грузии правильно воспользоваться вето президента на закон об иноагентах
Глава Европейского совета Шарль Мишель посоветовал властям Грузии правильно воспользоваться ветированием президентом Грузии Саломе Зурабишвили скандального закона об "иноагентах".
В декабре 2023 года Европейский союз предоставил Грузии статус кандидата на членство с условием соблюдения ключевых политических рекомендаций: сохранение свободных и честных выборов, борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей, защита независимости центрального банка и антикоррупционных органов.
Оппозиционная партия Единое национальное движение и другие протестующие обвиняют Грузинскую мечту, партию власти, в попытке сорвать евроинтеграцию и перетащить Грузию в российскую сферу влияния. В Грузинской мечте это отрицают.
Принятый законопроект об "иноагентах" почти идентичен тому, который Грузинская мечта отозвала в прошлом году после уличных протестов.
Протесты, сопровождавшие принятие законопроекта в этом году, не заставили партию власти отказаться от своих намерений.
- 25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект о "иноагентах".
- 7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".
- 14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.