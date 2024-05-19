В ЕС посоветовали Грузии правильно воспользоваться вето президента на закон об иноагентах
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель посоветовал властям Грузии правильно воспользоваться ветированием президентом Грузии Саломе Зурабишвили скандального закона об "иноагентах".

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"Вето президентки Саломе Зурабишвили [...] дает момент для дальнейших размышлений. В нынешнем виде закон не отвечает ценностям и пути ЕС. Я призываю всех политиков и лидеров Грузии правильно воспользоваться этим окном возможностей и обеспечить, чтобы Грузия оставалась на европейском курсе, который поддерживает население", — написал Мишель в соцсети X (Twitter).
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Правительство Грузии настаивает, что принятый закон будет способствовать прозрачности и ограничению "вредного иностранного влияния". Оппозиция говорит, что настоящая цель законопроекта – стигматизировать активистов и журналистов накануне парламентских выборов, назначенных на октябрь.

В декабре 2023 года Европейский союз предоставил Грузии статус кандидата на членство с условием соблюдения ключевых политических рекомендаций: сохранение свободных и честных выборов, борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей, защита независимости центрального банка и антикоррупционных органов.

Оппозиционная партия Единое национальное движение и другие протестующие обвиняют Грузинскую мечту, партию власти, в попытке сорвать евроинтеграцию и перетащить Грузию в российскую сферу влияния. В Грузинской мечте это отрицают.

Принятый законопроект об "иноагентах" почти идентичен тому, который Грузинская мечта отозвала в прошлом году после уличных протестов.

Протесты, сопровождавшие принятие законопроекта в этом году, не заставили партию власти отказаться от своих намерений.

  • 25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект о "иноагентах".
  • 7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".
  • 14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.
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