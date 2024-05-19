В ЕС посоветовали Грузии правильно воспользоваться вето президента на закон об иноагентах

Председатель Совета Евросоюза намекнул, что у Грузии еще есть шанс похоронить скандальный закон, угрожающий евроинтеграции страны

Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель посоветовал властям Грузии правильно воспользоваться ветированием президентом Грузии Саломе Зурабишвили скандального закона об "иноагентах".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном



"Вето президентки Саломе Зурабишвили [...] дает момент для дальнейших размышлений. В нынешнем виде закон не отвечает ценностям и пути ЕС. Я призываю всех политиков и лидеров Грузии правильно воспользоваться этим окном возможностей и обеспечить, чтобы Грузия оставалась на европейском курсе, который поддерживает население", — написал Мишель в соцсети X (Twitter).

Читайте также "Акции будут становиться более радикальными". Пойдет ли Грузия по Евромайдану: фото с улиц Правительство Грузии настаивает, что принятый закон будет способствовать прозрачности и ограничению "вредного иностранного влияния". Оппозиция говорит, что настоящая цель законопроекта – стигматизировать активистов и журналистов накануне парламентских выборов, назначенных на октябрь.

В декабре 2023 года Европейский союз предоставил Грузии статус кандидата на членство с условием соблюдения ключевых политических рекомендаций: сохранение свободных и честных выборов, борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей, защита независимости центрального банка и антикоррупционных органов.

Оппозиционная партия Единое национальное движение и другие протестующие обвиняют Грузинскую мечту, партию власти, в попытке сорвать евроинтеграцию и перетащить Грузию в российскую сферу влияния. В Грузинской мечте это отрицают.

Принятый законопроект об "иноагентах" почти идентичен тому, который Грузинская мечта отозвала в прошлом году после уличных протестов.

Протесты, сопровождавшие принятие законопроекта в этом году, не заставили партию власти отказаться от своих намерений.