Землетрус сколихнув південну та центральну Мексику: є загиблі

Землетрус перервав перший у 2026 році брифінг президентки Мексики Клаудії Шейнбаум

Наслідки землетрусу (Фото: Madla Hartz / EPA)

У п’ятницю, 2 січня, у Мексиці стався землетрус, який забрав життя двох людей. Про це повідомило агентство Associated Press.

Землетрус сколихнув південну та центральну Мексику, перервавши перший брифінг президентки країни Клаудії Шейнбаум у 2026 році.

За даними Національного сейсмологічного агентства Мексики, магнітуда землетрусу становила 6,5 балів, а його епіцентр був поблизу міста Сан-Маркос у південному штаті Герреро, неподалік від курорту Акапулько на узбережжі Тихого океану.

Агентство цивільної оборони штату повідомило про різні зсуви навколо Акапулько та на інших автомагістралях штату.

Губернаторка Герреро Евелін Сальгадо повідомила, що 50-річна жінка, яка проживала в невеликій громаді поблизу епіцентру, загинула, коли її будинок обвалився. Влада також повідомила, що лікарня в столиці штату зазнала значних руйнувань, а пацієнтів було евакуйовано.

Мешканці й туристи Мехіко та Акапулько вибігли на вулиці, коли почалися землетруси. Мерка Мехіко Клара Бругада повідомила, що одна людина загинула в результаті, ймовірно, раптового погіршення стану здоров'я після падіння під час евакуації з будівлі.