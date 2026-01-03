Землетрясение потрясло юг и центр Мексики: есть погибшие
В пятницу, 2 января, в Мексике произошло землетрясение, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Землетрясение потрясло юг и центр Мексики, прервав первый брифинг президента страны Клаудии Шейнбаум в 2026 году.
По данным Национального сейсмологического агентства Мексики, магнитуда землетрясения составила 6,5 баллов, а его эпицентр находился недалеко от города Сан-Маркос в южном штате Герреро, неподалеку от курорта Акапулько на побережье Тихого океана.
Агентство гражданской обороны штата сообщило о различных оползнях вокруг Акапулько и на других автомагистралях штата.
Губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо сообщила, что 50-летняя женщина, проживавшая в небольшом поселении недалеко от эпицентра, погибла, когда ее дом обрушился. Власти также сообщили о значительных разрушениях больницы в столице штата и эвакуации пациентов.
Жители и туристы Мехико и Акапулько выбежали на улицы, когда начались землетрясения. Мэр Мехико Клара Бругада сообщила, что один человек погиб, предположительно, из-за внезапного ухудшения состояния здоровья после падения во время эвакуации из здания.
