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"Котовск бомбят!" РосЗМІ пишуть, що на пороховому заводі в Росії знайшли уламки дрона — відео видео

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15.11.2023, 11:35
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На пороховому заводі у Котовську Тамбовської області РФ, де 11 листопада пролунав вибух, знайшли уламки безпілотника. Про це повідомило російське пропагандистське видання "Коммерсантъ" із посиланням на своє джерело.

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Джерело стверджує, що на місці вибуху було виявлено коліщатка, фрагмент двигуна, карбюратор, шасі, з яких, ймовірно, складався безпілотник, використаний для атаки на завод.

Росіяни визнали, що увечері 11 листопада 2023 року щось влучило у дах одного із приміщень заводу. Про наслідки вибуху не повідомляється.

Очевидець зняв відео перших секунд після прильоту, здивувавшись тому, що "Котовск бомбят". За його словами, це був дрон, який "жужжал, как мопед".

До Котовська з вільної території України – близько 380 км прямою дорогою.

Це не перший інцидент на пороховому заводі під Тамбовом. Там була пожежа в червні 2023-го, а до того – у 2015 році.

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Євген Пилипенко
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