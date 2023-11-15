На пороховом заводе в Котовске Тамбовской области РФ, где 11 ноября прогремел взрыв, нашли обломки беспилотника. Об этом сообщило российское пропагандистское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник.

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Источник утверждает, что на месте взрыва были обнаружены колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси, из которых, предположительно, состоял беспилотник, использованный для атаки на завод.

Россияне признали, что удар вечером 11 ноября 2023 года пришелся по крыше одного из помещений завода. О последствиях взрыва не сообщается.

Очевидец снял видео первых секунд после прилета, удивившись тому, что "Котовск бомбят". По его словам, это был дрон, который "жужжал, как мопед".

До Котовска со свободной территории Украины – около 380 км по прямой.

Это не первый инцидент на пороховом заводе под Тамбовом. Там был пожар в июне 2023-го, а до того – в 2015 году.

9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв. Момент взрыва попал на видео. Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.

Вечером 10 ноября прогремели взрывы в городе Коломна на юго-востоке Московской области.

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