Туреччина провела ударні випробування надводного дрона-камікадзе Albatros, розробленого корпорацією Aselsan. Про це повідомила пресслужба турецького Агентства оборонної промисловості.
Тест провели на півдні країни біля Мерсіна.
Оснащений бойовою частиною від компанії Roketsan аквадрон у форматі безпілотного катера, який наводив розвідувально-ударний дрон Bayraktar TB2, вразив 22-метрове судно.
За даними розробників, безпілотний пливучий апарат можна використовувати як у режимі "одиначки", так і для атак роєм.
Albatros, за заявами компанії, здатні скоординовано атакувати зграєю із восьми дронів.
"Щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу, перед випробуванням судно-мішень було промито та очищено від будь-яких забруднень, таких як паливо та мастило", – зазначили наприкінці пресрелізу у відомстві.
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Враховуючи ефективне застосування схожих на Albatros дронів військовими України проти флоту російських загарбників, дедалі більше компаній у всьому світі розробляють схожі концепти аквадронів.
Наприкінці літа 2023 року в Україні заявили про створення у складі ВМС України бригади, яка займатиметься виключно війною із застосуванням аквадронів.
- У серпні 2023 року в Туреччині заклали кіль і будують другий корвет типу ADA для потреб ВМС ЗСУ.
- Наприкінці вересня президент Туреччини Ердоган заявив, що країна може отримати від США F-16, і тоді Швеція вступить до НАТО.
- На початку жовтня США збили над Сирією бойовий дрон, який вважають турецьким. Анкара заперечує.
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