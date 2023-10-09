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Туреччина знищила судно аквадроном Albatros: відео ударного випробування на морі видео

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09.10.2023, 14:11
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Туреччина провела ударні випробування надводного дрона-камікадзе Albatros, розробленого корпорацією Aselsan. Про це повідомила пресслужба турецького Агентства оборонної промисловості.

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Тест провели на півдні країни біля Мерсіна.

Оснащений бойовою частиною від компанії Roketsan аквадрон у форматі безпілотного катера, який наводив розвідувально-ударний дрон Bayraktar TB2, вразив 22-метрове судно.

За даними розробників, безпілотний пливучий апарат можна використовувати як у режимі "одиначки", так і для атак роєм.

Albatros, за заявами компанії, здатні скоординовано атакувати зграєю із восьми дронів.

"Щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу, перед випробуванням судно-мішень було промито та очищено від будь-яких забруднень, таких як паливо та мастило", – зазначили наприкінці пресрелізу у відомстві.

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Враховуючи ефективне застосування схожих на Albatros дронів військовими України проти флоту російських загарбників, дедалі більше компаній у всьому світі розробляють схожі концепти аквадронів.

Наприкінці літа 2023 року в Україні заявили про створення у складі ВМС України бригади, яка займатиметься виключно війною із застосуванням аквадронів.

Дивіться відео: Українських оборонників на виставці IDEF-2023 зацікавила турецька система ППО

Євген Пилипенко
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