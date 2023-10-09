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Турция уничтожила судно аквадроном Albatros: видео ударного испытания на море видео

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 14:11
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Турция провела ударные испытания надводного дрона-камикадзе Albatros, разработанного корпорацией Aselsan. Об этом сообщила пресс-служба турецкого Агентства оборонной промышленности.

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Тест провели на юге страны около Мерсина.

Оснащенный боевой частью от компании Roketsan аквадрон в формате беспилотного катера, который наводил разведывательно-ударный дрон Bayraktar TB2, поразил 22-метровое судно.

По данным разработчиков, беспилотный плавающий аппарат можно использовать как в режиме "одиночки", так и для атак роем.

Albatros, по заявлениям компании, способны скоординировано атаковать стаей из восьми дронов.

"Чтобы не наносить вред окружающей среде, перед испытанием судно-мишень было промыто и очищено от любых загрязнений, таких как топливо и масло", – указали в конце пресс-релиза в ведомстве.

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Учитывая эффективное применение похожих на Albatros дронов военными Украины против флота российских захватчиков, все больше компаний по всему миру разрабатывают похожие концепты аквадронов.

В конце лета 2023 года в Украине заявили о создании в составе ВМС Украины бригады, которая будет заниматься исключительно войной с применением аквадронов.

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Євген Пилипенко
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