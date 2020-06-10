103-летний врач пройдет 42 км, чтобы собрать деньги на исследования COVID-19

Альфонс Лемпоэльс (Фото - скриншот из видео - Phap erdgh - YouTube)

103-летний врач из Бельгии Альфонс Лемпоэльс решил ежедневно ходить вокруг своего дома, чтобы пройти марафонскую дистанцию (42 км) и собрать деньги для исследователей, работающих над лекарством против COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Лемпоэльс рассказал, что его вдохновил поступок 100-летнего британского ветерана Томаса Мура, который собрал более $40 млн для врачей, гуляя вокруг своего дома. Лемпоэльс начал марафон 1 июня. Он планирует ежедневно делать 10 кругов вокруг дома - это около 145 метров.

Он уже собрал более 6000 евро. Деньги он передаст Левенскому католическому университету, ученые которого работают над лекарством против коронавируса.

"Как врач я чувствую, что меня это касается. Я счастлив, что могу сделать что-то, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом", - заявил он.

16 апреля сообщалось, что Том Мур, который запустил сбор денег для борющихся с коронавирусом британских медиков, собрал более 13£ млн. 17 апреля собранная сумма увеличилась вдвое.

24 апреля сообщалось , что Мур спел и возглавил чарт: видео

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