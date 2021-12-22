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17-летняя музыкантка с пулеметом. NYT рассказал, как в России милитаризируют детей

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 12:44
17-летняя музыкантка с пулеметом. NYT рассказал, как в России милитаризируют детей - Фото
Юнармия в России (фото - ЕРА)

Российские власти активно милитаризируют общество и с детства готовят россиян к возможной войне. В частности Кремль планирует привлечь 600 000 детей в возрасте от восьми лет к Юнармии, говорится в статье The New York Times.

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Статья начинается с описания награждения подростков в тяжелых военных сапогах. Несколько дней они читали карты, стреляли и разгадывали исторические викторины – участвовали в конкурсе приоритетного для Кремля "военно-патриотического воспитания".

"Родители и дети понимают, что эта агрессивная оболочка вокруг нас сжимается, твердеет. Мы делаем все возможное, чтобы дети знали об этом и были готовы пойти и служить", – сказал Святослав Омельченко, ветеран спецназа КГБ, основатель группы Вымпел, которая проводила мероприятие.

Кремль расширяет финансирование таких групп как Вымпел, которая имеет около 100 отделений по всей России, пишут в NYT. Недавно Вымпел организовывал соревнования во Владимире, лучшей их студенткой стала 17-летняя Вероника Осипова из приграничного с Украиной Ростова-на-Дону.

По словам журналистов, она долгие годы играла на арфе в элитной музыкальной школе, но с 2015-го начала учиться стрелять из пулемета, метать гранаты и решила присоединиться к армии, чтобы "защищать родину от врагов".

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Журналисты отмечают: в течение последних восьми лет российское правительство продвигало идею, что РФ "окружена врагами", распространяя ее через школы, вооруженные силы, СМИ и церковь.

Хотя нарастающей военной лихорадки и нет, пишут в NYT, есть много признаков, что правительство РФ "вынашивает готовность к конфликту".

Например, в этом году Кремль начал четырехлетнюю программу стоимостью $185 млн ​​по резкому повышению "патриотического воспитания" россиян. В частности она включает план по привлечению не менее 600 000 детей в возрасте от восьми лет в ряды носящей военную форму Юнармии.

Также в статье упомянут Главный храм ВС РФ, на территории которого есть полы из оружия Вермахта, имитации окопов и танков. Журналисты застали здесь пятиклассников из суворовского училища. Руководитель группы сказал, что его подопечным важно знать о предшественниках и пошутил, что "тоже ведет небольшую пропаганду".

На российском же госТВ наращиваются нарративы о России как об "осажденной крепости", "захвате Украины неонацистами" и использовании ее "как плацдарма для западной агрессии", пишут в NYT.

Некоторые аналитики опасаются, что это закладывает основу для агрессии, которую Россия может выдать как "оборонительное вмешательство для защиты своей безопасности и русскоязычных в Украине", отметили в издании.

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Марк Сировой
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кремль милитаризация дети юнармия война
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