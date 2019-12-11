22 минуты бега из-за шоколада. Ученые предлагают маркировать еду

Шоколад (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Британские ученые провели исследование и рекомендовали начать маркировать продукты питания отметками, которые будут указывать, сколько времени потребуется упражняться человеку, чтобы сжечь калории, содержащиеся в определенном продукте. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Ученые отмечают, что для сжигания шоколадки нужно 22 минуты.

Исследователи пришли к выводу, что это может людям снизить ежедневное потребление калорий. По их мнению, люди также станут осторожнее подходить к выбору продуктов питания.

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