22 минуты бега из-за шоколада. Ученые предлагают маркировать еду

Британские ученые провели исследование и рекомендовали начать маркировать продукты питания отметками, которые будут указывать, сколько времени потребуется упражняться человеку, чтобы сжечь калории, содержащиеся в определенном продукте. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Ученые отмечают, что для сжигания шоколадки нужно 22 минуты.
Исследователи пришли к выводу, что это может людям снизить ежедневное потребление калорий. По их мнению, люди также станут осторожнее подходить к выбору продуктов питания.
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