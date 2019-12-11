Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

22 минуты бега из-за шоколада. Ученые предлагают маркировать еду

22 минуты бега из-за шоколада. Ученые предлагают маркировать еду - Фото
Шоколад (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
11.12.2019, 17:00

Британские ученые считают, что это может людям снизить ежедневное потребление калорий

Британские ученые провели исследование и рекомендовали начать маркировать продукты питания отметками, которые будут указывать, сколько времени потребуется упражняться человеку, чтобы сжечь калории, содержащиеся в определенном продукте. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Ученые отмечают, что для сжигания шоколадки нужно 22 минуты.

Исследователи пришли к выводу, что это может людям снизить ежедневное потребление калорий. По их мнению, люди также станут осторожнее подходить к выбору продуктов питания. 

Читайте также: Между богатыми и бедными есть бактериальное неравенство - ученые

Напишите нам
калории наука ученые здоровье маркировка еды
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 