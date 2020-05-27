30 мая Польша убирает масочный режим на улицах, через неделю откроют кинотеатры

Матеуш Моравецкий (фото - личный Facebook)

Обязательный масочный режим на улицах в Польше закончится 30 мая, а с 6 июня в стране откроются кинотеатры, театры, бассейны и спортивные залы. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий.

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Он уточнил, что ношение масок будет необязательным, если люди будут сохранять между собой "безопасную" социальную дистанцию в два метра. При этом послабления коснутся только улиц, тогда как в других общественных местах, например, в магазинах, ношение масок останется обязательным.

Также Моравецкий рассказал, что "в ближайшие дни" в Польше разрешат публичные собрания до 150 человек, и отметил, что ожидает возвращение экономики страны к "полностью нормальным условиям" не позднее июля.

20 марта 202-го в Польше ввели режим эпидемии из-за коронавируса, предполагающий штрафы за нарушение карантина.

4 мая возобновили работу польские гостиницы и торговые центры.

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