46 мест – на расширение ЕС. Европарламент меняет свою структуру

Европарламент (Фото: Patrick Seeger/EPA)

После выхода Великобритании из Европейского Союза, который вступит в силу в полночь с 31 января на 1 февраля, изменится структура Европейского парламента, из состава которого вышли британские представители. Об этом сообщается на сайте Европейского Парламента.

Отмечается, что Европарламент будет состоять из 705 членов вместо 751. Из 73 мест, которые в Европейском парламенте занимали депутаты от Великобритании, 27 распределят между странами-членами, оставшиеся 46 мест будут зарезервированы для будущего расширения ЕС.

Сообщается, что в новой структуре Европарламента ни у одной из стран-членов не уменьшится количество депутатов. Несколько стран получат дополнительные места, по новой пропорции распределения мест в соответствии с количеством населения.

Часть депутатских мест отойдет самым маленьким по численности населения странам ЕС, которые имеют меньше представительство в Европарламенте.

Упомянутые страны должны представить новых членов Европарламента, срок мандата которых формально начнется с 1 февраля 2020 года. Все эти депутаты входили в избирательные списки и были выбраны во время Европейских выборов в мае 2019 года.

Определенные изменения произойдут в руководстве комитетов и подкомитетов Европарламента. В частности, будут замещены 20 должностей председателей и сопредседателей парламентских структур, позиции которых ранее занимали британские депутаты.

Парламент Великобритании принял документ об условиях Brexit 22 января, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом.

29 января Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС. Соглашение поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, 13 депутатов воздержались.

30 января Совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС. В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания перестанет быть государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.

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