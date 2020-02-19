Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Абсолютная ложь". У Трампа отрицают предложение сделки Ассанжу

"Абсолютная ложь". У Трампа отрицают предложение сделки Ассанжу - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
19.02.2020, 23:22

В Белом доме заявили, что человек Трампа не предлагал Ассанжу помилование в обмен на признание, что Россия не взламывала серверы демократов

В Белом доме опровергли заявление адвоката Джулиана Ассанжа о том, что президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя Wikileaks, если тот скажет, что Россия не имеет ничего общего со взломом серверов Демократической партии во время выборов 2016 года. Об этом сообщает The Week.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что Трамп "никогда не разговаривал" с Дейной Рорабейкером "на эту или подобную ей тему", и назвала информацию защиты Ассанжа "абсолютным фейком и абсолютной ложью".

Отмечается, что Рорабейкер встречался с Трампом в Белом доме и, по сообщениям, рассматривался в качестве его государственного секретаря.

Сообщается, что в 2017 году The Wall Street Journal сообщал, что Рорабейкер связывался с Белым домом в попытке заключить сделку с Ассанжем, в соответствии с которой основатель WikiLeaks будет помилован или "что-то в этом роде", если представит доказательства, подтверждающие, что Россия не давала WikiLeaks переписку демократов с их взломанных серверов.

Тогда чиновник администрации президента сказал журналу, что Трамп не знал о деталях предполагаемой сделки Рорабейкер, и сам Рорабахер позже сказал, что тогдашний начальник штаба Белого дома Джон Келли не позволил ему поговорить об этом с Трампом.

В США Ассанжу грозит 18 обвинений и тюремное заключение на срок до 175 лет. В частности его обвиняют в сотрудничестве с бывшей сотрудницей разведки армии США Челси Мэннинг в деле об утечке сотен тысяч секретных документов.

  • В мае 2017 г Челси Мэннинг, осужденная за раскрытие секретной информации Wikileaks в 2010 году, была отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока.
  • В апреле 2019 г Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора, где укрывался с 2012 года.
  • 25 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы 2016 г, заявил, что это вмешательство было неоднократным.
  • Ранее сегодня сообщалось, что адвокат Эдвард Фицджеральд заявил, что Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование, если он заявит, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии.
Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп Джулиан Ассанж
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 