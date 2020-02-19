"Абсолютная ложь". У Трампа отрицают предложение сделки Ассанжу

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

В Белом доме опровергли заявление адвоката Джулиана Ассанжа о том, что президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя Wikileaks, если тот скажет, что Россия не имеет ничего общего со взломом серверов Демократической партии во время выборов 2016 года. Об этом сообщает The Week.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что Трамп "никогда не разговаривал" с Дейной Рорабейкером "на эту или подобную ей тему", и назвала информацию защиты Ассанжа "абсолютным фейком и абсолютной ложью".

Отмечается, что Рорабейкер встречался с Трампом в Белом доме и, по сообщениям, рассматривался в качестве его государственного секретаря.

Сообщается, что в 2017 году The Wall Street Journal сообщал, что Рорабейкер связывался с Белым домом в попытке заключить сделку с Ассанжем, в соответствии с которой основатель WikiLeaks будет помилован или "что-то в этом роде", если представит доказательства, подтверждающие, что Россия не давала WikiLeaks переписку демократов с их взломанных серверов.

Тогда чиновник администрации президента сказал журналу, что Трамп не знал о деталях предполагаемой сделки Рорабейкер, и сам Рорабахер позже сказал, что тогдашний начальник штаба Белого дома Джон Келли не позволил ему поговорить об этом с Трампом.

В США Ассанжу грозит 18 обвинений и тюремное заключение на срок до 175 лет. В частности его обвиняют в сотрудничестве с бывшей сотрудницей разведки армии США Челси Мэннинг в деле об утечке сотен тысяч секретных документов.