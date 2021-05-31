Air France отменила еще два авиарейса в Москву из-за ситуации с Беларусью
Французская авиакомпания Air France, входящая в состав европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM, сегодня отменила два рейса в Москву из-за того, что власти России не разрешили въезд. Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что французский авиаперевозчик повторно представил маршруты в обход Беларуси. Ранее Европейский союз призывал авиакомпании избегать полетов над территорией Беларуси на фоне скандала с посадкой борта Ryanair и арестом беларуского оппозиционного блогера Романа Протасевича.
Как пишет агентство, на прошлой неделе Air France уже получала от российских властей отказ на въезд на территорию РФ.
"Россия, главный союзник Минска, на прошлой неделе предупредила авиакомпании, что изменения маршрутов Европа-Россия в результате противостояния могут повлечь за собой более длительные сроки оформления (разрешения на въезд – ред.)", – отмечают журналисты.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с истребителем обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не смогут использовать украинское авиапространство.
- 29 мая в Белом доме заявили, что приостановят соглашение об авиасообщении между США и Беларусью от 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними.
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