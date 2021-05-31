UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Air France отменила еще два авиарейса в Москву из-за ситуации с Беларусью

31.05.2021, 16:07
Air France отменила еще два авиарейса в Москву из-за ситуации с Беларусью - Фото
Фото: facebook.com/airfrance

Французская авиакомпания Air France, входящая в состав европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM, сегодня отменила два рейса в Москву из-за того, что власти России не разрешили въезд. Об этом сообщает Reuters

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что французский авиаперевозчик повторно представил маршруты в обход Беларуси. Ранее Европейский союз призывал авиакомпании избегать полетов над территорией Беларуси на фоне скандала с посадкой борта Ryanair и арестом беларуского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Как пишет агентство, на прошлой неделе Air France уже получала от российских властей отказ на въезд на территорию РФ. 

"Россия, главный союзник Минска, на прошлой неделе предупредила авиакомпании, что изменения маршрутов Европа-Россия в результате противостояния могут повлечь за собой более длительные сроки оформления (разрешения на въезд – ред.)", – отмечают журналисты.

Читайте также: Россия не разрешила австрийскому самолету облетать Беларусь

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия беларусь авиакомпания Air France полет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 