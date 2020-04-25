Арахамия о демарше Грузии из-за Саакашвили: Никто не должен давить на нас

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал демарш грузинских политиков из-за возможного назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Кабмин, назвав их вмешательством в суверенитет Украины. Об этом он заявил в программе Свобода слова с Савиком Шустером.

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"Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран", - заявил Арахамия.

"Никто не должен делать какое-либо давление по нашему суверенитету и назначениям, которые мы делаем", - сказал он.

Также Арахамия выразил мнение, что "невозможно представить, что так может делать Украина", говоря о давлении или шантаже других государств.

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