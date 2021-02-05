Задержанные на митингах в Москве помогли полиции и вытолкали свой автозак – видео

Задержанные за митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве сами толкали автозак, в котором их вывозили из здания суда – спецтранспорт заглох. Об этом сообщает Новая газета.

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Сообщается, что из 25 человек в автобусе были арестованы только пять – остальным заключенным пришлось толкать автозак.

По информации издания, задержанных отвезли в спецприемник за 137 километров от Москвы.

Автозак заглох и его пришлось толкать самим арестантам, чтобы добраться до места заключения в Егорьевске.



Эти, кадры, конечно, заслуживают попасть во все документальные фильмы о России-2021. pic.twitter.com/tGXBbggB6M — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) February 4, 2021

2 февраля Московский городской суд заменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Оппозиционер должен будет отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев с вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев). По текущему решению Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

После оглашения вердикта суда в Москве начались акции протеста в поддержку Навального.

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