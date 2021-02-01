Задержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видео

В эти выходные в России прошли очередные митинги против действующей власти и в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Люди кричали "Путин – вор" и требовали отпустить Навального.
Масштабные протесты прошли в крупных городах России – силовики задержали более тысячи демонстрантов, иногда это происходило очень жестко.
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Sound and safe in Moscow. pic.twitter.com/OsZMv0NQ3V— Marco Ciccolella (@doyoucomeback) January 31, 2021
Происходили и необычные случаи. Во время задержаний в Твери в местный полицейский участок доставили пианиста, который чтобы занять время и отвлечь других участников протестов решил сыграть на пианино пару композиций.
На видео задержанные в Твери. Их привезли в центральное РОВД в котором находилось пианино, по случайности среди задержанных был пианист.— Антон Защепин (@zashchepinanton) January 31, 2021
И они хотят нас запугать ) народ един против этой власти.
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