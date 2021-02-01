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01.02.2021, 10:48

Задержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видео

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Задержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видео
Задержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видео
Задержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видеоЗадержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видео

В эти выходные в России прошли очередные митинги против действующей власти и в поддержку оппозиционера Алексея Навального.  Люди кричали "Путин – вор" и требовали отпустить Навального.

Масштабные протесты прошли в крупных городах России – силовики задержали более тысячи демонстрантов, иногда это происходило очень жестко.

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Происходили и необычные случаи. Во время задержаний в Твери в местный полицейский участок доставили пианиста, который чтобы занять время и отвлечь других участников протестов решил сыграть на пианино пару композиций.

Смотрите также: Протесты в России. Полиция применяет шокеры, избивает людей и грозит оружием: видео

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Теги: фото, видео, митинги против путина, алексей навальный, протесты в рф
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