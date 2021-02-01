Задержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные: фото, видео

В эти выходные в России прошли очередные митинги против действующей власти и в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Люди кричали "Путин – вор" и требовали отпустить Навального.

Масштабные протесты прошли в крупных городах России – силовики задержали более тысячи демонстрантов, иногда это происходило очень жестко.

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Sound and safe in Moscow. pic.twitter.com/OsZMv0NQ3V — Marco Ciccolella (@doyoucomeback) January 31, 2021

Происходили и необычные случаи. Во время задержаний в Твери в местный полицейский участок доставили пианиста, который чтобы занять время и отвлечь других участников протестов решил сыграть на пианино пару композиций.

На видео задержанные в Твери. Их привезли в центральное РОВД в котором находилось пианино, по случайности среди задержанных был пианист.

И они хотят нас запугать ) народ един против этой власти. — Антон Защепин (@zashchepinanton) January 31, 2021

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.

31 января с утра люди начали собираться на протесты, полиция пыталась предотвратить акции.

Всего на акциях за Навального были задержаны более 5000 человек.

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