Авария катера в Будапеште: нашли 12 тел погибших

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Полиция Будапешта сообщила, что найдено тело 12-го погибшего в результате аварии прогулочного катера "Русалка" с и теплоходом Viking Sigyn на Дунае в Будапеште, передает Reuters.

Тело гражданина Южной Кореи нашли спустя неделю после аварии, в 60 км от происшествия, ниже по течению от столицы Венгрии.

29 мая на реке Дунай в Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, погибли семь человек, без вести пропали более 20 человек. Суд в Будапеште постановил арестовать 64-летнего украинца-капитана круизного судна, столкнувшегося с прогулочным катером.

На одном из опублованных в сети видео видно, что под мостом Маргит с юга Viking Sigyn догнал "Русалку" и толкнул вперед. Как переворачивается катер камера не засняла.

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