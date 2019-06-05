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05.06.2019, 15:02

Авария катера в Будапеште: нашли 12 тел погибших

Авария катера в Будапеште: нашли 12 тел погибших - Фото
Фото: ЕРА

12-е тело погибшего южнокорейца нашли в 60 км от места аварии

Полиция Будапешта сообщила, что найдено тело 12-го погибшего в результате аварии прогулочного катера "Русалка" с и теплоходом Viking Sigyn на Дунае в Будапеште, передает Reuters.

Тело гражданина Южной Кореи нашли спустя неделю после аварии, в 60 км от происшествия, ниже по течению от столицы Венгрии.

29 мая на реке Дунай в Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, погибли семь человек, без вести пропали более 20 человек. Суд в Будапеште постановил арестовать 64-летнего украинца-капитана круизного судна, столкнувшегося с прогулочным катером.

На одном из опублованных в сети видео видно, что под мостом Маргит с юга Viking Sigyn догнал "Русалку" и толкнул вперед. Как переворачивается катер камера не засняла. 

Читайте также: Трагедия в Будапеште: появилось видео аварии катера

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Теги: будапешт, авария катера
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