Азербайджан просит Украину и ряд других стран "не выпускать армян" в Нагорный Карабах

В генпрокуратуре страны считают, что "армянские добровольцы" могут стать угрозой не только для Азербайджана

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к властям ряда стран, включая Украину, США, Канаду и Россию, с просьбой "не допустить выезд" проживающих там армян в Нагорный Карабах для участия в боях с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В ведомстве утверждают, что якобы из-за потери позиций Армения собирает новые силы и призвала проживающих за рубежом армян принять участие в вооруженном конфликте.

Азербайджанские правоохранители считают, что в соответствии с Резолюцией 2178 (2014) Совбеза ООН добровольцев можно классифицировать как "иностранных боевиков-террористов", и зарубежные страны должны учитывать, что те могут стать для них "реальной угрозой", если приобретут боевые навыки.

Обращение направлено к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также министрам юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

Противники второй день подряд обвиняют друг друга в обстрелах городов.

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Станислав Стороженко

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