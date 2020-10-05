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Азербайджан: Россия, призывая к миру в Нагорном Карабахе, продолжает вооружать Армению

05.10.2020, 16:40
Азербайджан: Россия, призывая к миру в Нагорном Карабахе, продолжает вооружать Армению - Фото
Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова (фото - facebook.com/AzEmbUkraine)

По словам азербайджанского посла, российское оружие идет в Армению через Среднюю Азию и Иран

Россия, призывая к миру в Нагорном Карабахе, продолжает "полным потоком" поставлять свое вооружение в Армению. Об этом на брифинге заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, сообщает Укринформ.

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По ее словам, российское оружие идет в Армению через Среднюю Азию и Иран.

"Что касается возможностей России повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе, мы видим достаточно сдержанную позицию российской стороны – Россия ограничивается призывами к миру. Правда, мы видим, что российское вооружение продолжает идти полным потоком – через территорию Средней Азии, через Иран и, как и раньше, поставляется на территорию Армении", – сказала Ахундова.

Вадим Ребрина
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