Азербайджан: Россия, призывая к миру в Нагорном Карабахе, продолжает вооружать Армению

По словам азербайджанского посла, российское оружие идет в Армению через Среднюю Азию и Иран

Россия, призывая к миру в Нагорном Карабахе, продолжает "полным потоком" поставлять свое вооружение в Армению. Об этом на брифинге заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, сообщает Укринформ.

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По ее словам, российское оружие идет в Армению через Среднюю Азию и Иран.

"Что касается возможностей России повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе, мы видим достаточно сдержанную позицию российской стороны – Россия ограничивается призывами к миру. Правда, мы видим, что российское вооружение продолжает идти полным потоком – через территорию Средней Азии, через Иран и, как и раньше, поставляется на территорию Армении", – сказала Ахундова.

28 сентября появилась информация о том, что Турция набирает в Сирии боевиков для поддержки Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

1 октября Украинский милитарный портал со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях сообщил, что Россия перебрасывает военную технику в Армению через Иран.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока этого не произойдет.

Вадим Ребрина

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