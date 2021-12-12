Байден не пугал Путина, но говорил о финансовой изоляции России в случае агрессии – Кремль
Президент США Джо Байден "не пугал" президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, однако говорил, что "Россия будет финансово изолирована" в случае масштабной агрессии против Украины. Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии каналу Россия-1, передает ТАСС.
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По его словам, "Байден не пугал Путина в разговоре, беседа была взаимоуважительной".
"Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так, – утверждает Песков. – Разговор был взаимоуважительный".
Президент США предупредил Путина, что масштабной агрессии против Украины Россия будет финансово изолирована. Также, говорит Песков, после беседы у Путина не было "особых поводов для радости".
- 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль изложил свою версию итогов переговоров.
- Байден также анонсировал возможную встречу представителей США и стран НАТО с представителями России.
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