Байден не пугал Путина, но говорил о финансовой изоляции России в случае агрессии – Кремль

Президент США Джо Байден "не пугал" президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, однако говорил, что "Россия будет финансово изолирована" в случае масштабной агрессии против Украины. Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии каналу Россия-1, передает ТАСС.

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По его словам, "Байден не пугал Путина в разговоре, беседа была взаимоуважительной".

"Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так, – утверждает Песков. – Разговор был взаимоуважительный".

Президент США предупредил Путина, что масштабной агрессии против Украины Россия будет финансово изолирована. Также, говорит Песков, после беседы у Путина не было "особых поводов для радости".

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Владислав Сердюк

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