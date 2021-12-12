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Байден не пугал Путина, но говорил о финансовой изоляции России в случае агрессии – Кремль

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 13:25
Байден не пугал Путина, но говорил о финансовой изоляции России в случае агрессии – Кремль - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

Президент США Джо Байден "не пугал" президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, однако говорил, что "Россия будет финансово изолирована" в случае масштабной агрессии против Украины. Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии каналу Россия-1, передает ТАСС

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По его словам, "Байден не пугал Путина в разговоре, беседа была взаимоуважительной".

"Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так, – утверждает Песков. – Разговор был взаимоуважительный".

Президент США предупредил Путина, что масштабной агрессии против Украины Россия будет финансово изолирована. Также, говорит Песков, после беседы у Путина не было "особых поводов для радости". 

Читайте также: Россия заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину – Байден

Владислав Сердюк
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