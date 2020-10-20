Беларусь может закрыть маршруты в Украину и еще две страны

Причиной приостановки международных маршрутов – рост количества заболевших коронавирусом

Международные маршруты находятся под угрозой из-за второй волны COVID-19, в Украину их могут закрыть. Об этом заявил заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик, передает БЕЛТА.

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"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сегодня многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины. Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим ", – отметил Тозик.

По состоянию на 20 октября Украина находится на 24 месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом, Польша – на 29, Литва – на 114, Беларусь – 51.

В апреле Лукашенко назвал эпидемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов. В том же месяце он заподозрил, что на фоне коронавирусной пандемии идет "передел мира".

8 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между ростом заболеваемости коронавирусом в стране и протестами есть прямая связь, поскольку люди, вместо того, чтобы сидеть дома, ходят на митинги.

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Арина Толина

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