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Беларусь может закрыть маршруты в Украину и еще две страны

20.10.2020, 14:55
Беларусь может закрыть маршруты в Украину и еще две страны - Фото
Международные маршруты. Беларусь (фото - belta.by)

Причиной приостановки международных маршрутов – рост количества заболевших коронавирусом

Международные маршруты находятся под угрозой из-за второй волны COVID-19, в Украину их могут закрыть. Об этом заявил заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик, передает БЕЛТА.

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"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сегодня многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины. Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим ", – отметил Тозик.

По состоянию на 20 октября Украина находится на 24 месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом, Польша –   на 29, Литва – на 114, Беларусь – 51.

  • В апреле Лукашенко назвал эпидемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов. В том же месяце он заподозрил, что на фоне коронавирусной пандемии идет "передел мира".
  • 8 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между ростом заболеваемости коронавирусом в стране и протестами есть прямая связь, поскольку люди, вместо того, чтобы сидеть дома, ходят на митинги.

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Арина Толина
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