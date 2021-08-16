Белый дом не ожидал, что Талибан захватит Афганистан так быстро – NBC

Представители администрации президента США Джо Байдена не ожидали, что боевики Талибана смогут так быстро захватить Афганистан. Об этом пишет NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

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"Настроение внутри Белого дома за последнюю неделю стало более мрачным, поскольку стало ясно, что боевики Талибана захватывают афганские вооруженные силы по всей стране. Исход не был неожиданным, неожиданностью стала скорость захвата власти талибами", – сообщает издание.

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что "скорость, с которой захватывали города, была намного выше, чем кто-либо ожидал".

Журналисты отмечают, что Белый дом сейчас сталкивается с критикой как от республиканцев, так и от демократов. Кроме того, действия Белого дома осудили также представители правительства времен президента Барака Обамы.

Райан Крокер, бывший посол в Афганистане при администрации Обамы, сказал, что у команды Байдена "полное отсутствие скоординированного планирования после вывода войск". Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, который руководил войсками в Афганистане во времена Обамы, назвал захват страны Талибаном "катастрофическим" и "огромным подрывом национальной безопасности".

В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.

Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право. Байден не жалеет о выводе американских войск, однако некоторые сопартийцы и политики уже раскритиковали действия Белого дома.

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Станислав Стороженко

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