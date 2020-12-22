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BioNTech: Если понадобится, вакцину против нового штамма вируса сделаем за шесть недель

22.12.2020, 21:47
BioNTech: Если понадобится, вакцину против нового штамма вируса сделаем за шесть недель - Фото
Соучредитель BioNTech Угур Сахин (Фото: скриншот видео AFP News Agency/Youtube)

Вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech скорее всего сработает и против мутировавшего штамма. В случае необходимости – новый вариант вакцины может быть готов за шесть недель. Об этом сказал соучредитель BioNTech Угур Сахин в комментарии AFP News Agency.

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"С научной точки зрения весьма вероятно, что иммунный ответ на эту вакцину также может иметь дело с новым вариантом вируса", – сказал Сахин.

Но в случае необходимости, добавил он, "мы можем непосредственно приступить к разработке вакцины, полностью имитирующей эту новую мутацию – мы сможем технически предоставить новую вакцину в течение шести недель".

По словам Сахина, у варианта, обнаруженного в Великобритании, есть девять мутаций, а не одна, как обычно.

Тем не менее, он выразил уверенность в том, что вакцина, разработанная с помощью Pfizer, будет эффективной, потому что она "содержит более 1000 аминокислот, и только девять из них изменились, а это означает, что 99 процентов белка остались прежними".

По его словам, с новым вариантом вируса проводятся испытания, результаты которых ожидаются через две недели.

"У нас есть научная уверенность в том, что вакцина может защитить, но мы узнаем об этом только в том случае, если эксперимент будет проведен ... мы опубликуем данные как можно скорее", – добавил он.

  • На юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.
  • В Центре общественного здоровья Украины заявили, что новый штамм более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности.
  • Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС ограничить второстепенные поездки в/из Великобритании, но не запрещать их полностью.

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Наталия Медведева
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