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Битва за Сенат США. Кандидаты от демократов вышли вперед на выборах в Джорджии

06.01.2021, 09:05
Битва за Сенат США. Кандидаты от демократов вышли вперед на выборах в Джорджии - Фото
Кандидаты в Сенат США Йон Оссофф и Рафаэль Уорнок (Фото – Erick S. Lesser, EPA)

Кандидаты от Демократической партии Йон Оссофф и Рафаэль Уорнок вырвались вперед на выборах в Сенат США в штате Джорджия. Об этом говорят данные, опубликованные телеканалом Fox News.

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После обработки 97% бюллетеней Оссофф опережает республиканца и действующего сенатора Дэвида Пердью всего лишь на 3 560 голосов (0,08%). Соперница Уорнока, действующий сенатор-республиканец Келли Лофлер, отстает от него на 40 575 голосов (1%). Аналитики CNN уверены, что Уорнок уже обеспечил себе победу.

Если итоговая разница между кандидатами составит менее 0,5%, проигравший сможет потребовать пересчета голосов.

В случае победы и Оссоффа, и Уорнока, у республиканцев и демократов будет по 50 голосов в Сенате. Решающим станет голос избранного вице-президента США Камалы Харрис.

На выборах в ноябре Пердью опередил Осcоффа (49,7% – 48%), а Уорнок –  Лофлер (32,9% – 25,9%). Ни один из кандидатов не набрал более 50%, и по закону Джорджии был назначен второй тур.

Одобрение Сената нужно для утверждения законов и ключевых назначений в правительстве.

Денис Юдин
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