Битва за Сенат США. Кандидаты от демократов вышли вперед на выборах в Джорджии

Кандидаты от Демократической партии Йон Оссофф и Рафаэль Уорнок вырвались вперед на выборах в Сенат США в штате Джорджия. Об этом говорят данные, опубликованные телеканалом Fox News.

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После обработки 97% бюллетеней Оссофф опережает республиканца и действующего сенатора Дэвида Пердью всего лишь на 3 560 голосов (0,08%). Соперница Уорнока, действующий сенатор-республиканец Келли Лофлер, отстает от него на 40 575 голосов (1%). Аналитики CNN уверены, что Уорнок уже обеспечил себе победу.

Если итоговая разница между кандидатами составит менее 0,5%, проигравший сможет потребовать пересчета голосов.

В случае победы и Оссоффа, и Уорнока, у республиканцев и демократов будет по 50 голосов в Сенате. Решающим станет голос избранного вице-президента США Камалы Харрис.

На выборах в ноябре Пердью опередил Осcоффа (49,7% – 48%), а Уорнок – Лофлер (32,9% – 25,9%). Ни один из кандидатов не набрал более 50%, и по закону Джорджии был назначен второй тур.

Одобрение Сената нужно для утверждения законов и ключевых назначений в правительстве.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе демократа Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Действующий президент Трамп отказался признавать победу оппонента.

Контроль над Палатой представителей сохраняет Демократическая партия.

15 декабря коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов.

Сегодня, 6 января 2021 года в Конгрессе будут объявлены итоги выборов. Несколько республиканцев намерены оспорить голоса выборщиков, отданные за Байдена, тогда обе палаты Конгресса примут по этим жалобам решение голосованием. Ожидается, что попытка оспорить выборы не будет поддержана.

Денис Юдин

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