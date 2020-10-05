Бои за Нагорный Карабах. Президент Грузии предложила провести мирные переговоры

Саломе Зурабишвили считает, что "пришло время президентских переговоров на этой неделе"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова провести в стране переговоры минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Рустави 2.

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По ее словам, Грузия придерживается нейтралитета, а с обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ

"Я думаю, мы должны продвигать это даже в Грузии. Мы сделаем все, и мы готовы ко всему, что для них приемлемо", – сказала Зурабишвили.

Она уточнила, что поговорит со своими армянскими и азербайджанскими коллегами по телефону, кто будет первым, не имеет значения.

"Пришло время президентских переговоров на этой неделе", – считает Зурабишвили.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. В тот же день Армения сообщила об обстреле Степанакерта и привела войска в полную боевую готовность.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

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Арина Толина

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